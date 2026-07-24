Kamion letio niz strminu, svjedok u šoku: 'Kao da je pukla bomba! Krenuo je direktno prema meni...'

Kamion pulske komunalne tvrtke Herculanea izvučen je iz mora na području Zlatnih stijena, nakon što je tijekom obavljanja posla sletio niz strmu padinu. Vozilo je privremeno oduzeto te će biti podvrgnuto vještačenju kako bi se utvrdilo je li bilo tehnički ispravno. Prema informacijama Grada Pule, vozač kamiona lakše je ozlijeđen i prevezen u Opću bolnicu Pula, gdje je zadržan na promatranju. Na mjesto nesreće odmah su upućena tri vatrogasna vozila i jedno plovilo, a intervenirali su i policija te djelatnici Lučke kapetanije. Lučka kapetanija Pula dojavu o onečišćenju mora zaprimila je u 11.20 sati, posredstvom Postaje pomorske i aerodromske policije Pula. Istarska policija izvijestila je da su u nesreći ozlijeđene dvije osobe. Kamionom je upravljao 36-godišnjak, dok su se na njegovu stražnjem dijelu nalazili 39-godišnji i 37-godišnji djelatnik, koji su obavljali utovar otpada.

U trenutku nesreće na plaži se nalazio i Puljanin koji je, kako kaže, u posljednji trenutak uspio izbjeći vozilo. Ispričao je za 24 sata da kamioni Herculanee redovito prolaze strmom nizbrdicom iznad plaže te da je vozač nakon nesreće rekao kako su vozilu otkazale kočnice. "On je kompletno izgubio upravljanje. Kamio je zahvatio nekakvo granje, i sve se počelo lomiti. Ta buka me upozorila da se nešto događa. I onda su se počeli derati i radnici s kamiona. Njih dvojica su odmah iskočila, a vozač je ostao u kamionu. Kad sam vidio da je prešao preko ruba te ceste, krenuo direktno prema meni, skočio sam na stijene s visine od dva metra, na sreću su te stijene jako ravne. Pa sam natukao petu i sav sam izgreban", govori Puljanin koji je i dalje u šoku.

Kamion je potom prešao preko njegovih stvari ostavljenih na plaži, među kojima su bile torbe i ručnici. "To je bilo kao da je pukla bomba. Vozač je uspio izaći dok se kamion spuštao, ali i on je ozlijeđen. Nevjerojatna je sreća da danas tu nije bilo ljudi, inače bude i po 20-ak kupača, djece, odraslih... Nešto dalje je bio neki čovjek sa sinom, njemu je kamion pokupio motor. Ljudi su bili šokirani, odmah su se skupili, počeli vikati zašto voze te velike kamione, ali oni su nam samo rekli da nemaju manje", priča dalje kupač. Puljanin tvrdi da je u incidentu bilo još ozlijeđenih osoba te navodi da će razmisliti o podnošenju tužbe, pišu 24 sata.

24.07.2026., Pula - Kamion za smece tvrtke Herculanea otklizao u more na Zlatnim stijenama. Dizalica Divic dovezena je iz brodogradilčista Uljanik kako bi uklonila kamion iz mora. Photo: Srecko Niketic/PIXSELL Foto: Srecko Niketic/PIXSELL