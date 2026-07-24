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OPTUŽEN ZA POKUŠAJ FEMICIDA

Pijan došao u kuću svoje supruge i pucao u nju

PIXABAY
VL
Autor
Ivana Jakelić
24.07.2026.
u 08:56
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Žena je srećom uspjela izbjeći hice, pa nije bila ozlijeđena, a njega su uskoro uhitili policajci te su ga priveli

Muškarac (57) optužen je za teški pokušaj ubojstva 55-godišnje supruge, a optužnicu je protiv njega podigao ŽDO Zagreb. Prema optužnici 57-godišnjak se tereti da je 17. travnja 2026. u alkoholiziranom stanju došao u kuću svoje supruge u Sesvetama. Imao je namjeru da je ubije, tvrdi tužiteljstvo, te je u njenom smjeru ispalio nekoliko hitaca. Žena je srećom uspjela izbjeći hice, pa nije bila ozlijeđena, a njega su uskoro uhitili policajci te su ga priveli. Završio je i u Remetincu, a u optužnici se traži da mu se istražni zatvor produlji zbog opasnosti od ponavljanja djela.

Ključne riječi
femicid

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