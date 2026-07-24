Pijan došao u kuću svoje supruge i pucao u nju

Muškarac (57) optužen je za teški pokušaj ubojstva 55-godišnje supruge, a optužnicu je protiv njega podigao ŽDO Zagreb. Prema optužnici 57-godišnjak se tereti da je 17. travnja 2026. u alkoholiziranom stanju došao u kuću svoje supruge u Sesvetama. Imao je namjeru da je ubije, tvrdi tužiteljstvo, te je u njenom smjeru ispalio nekoliko hitaca. Žena je srećom uspjela izbjeći hice, pa nije bila ozlijeđena, a njega su uskoro uhitili policajci te su ga priveli. Završio je i u Remetincu, a u optužnici se traži da mu se istražni zatvor produlji zbog opasnosti od ponavljanja djela.