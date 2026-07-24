Latvija povukla radikalan potez: Zabranjuje širok raspon robe iz Rusije i Bjelorusije

Latvijski parlament usvojio je izmjene zakona kojima se zabranjuje uvoz niza ruskih i bjeloruskih proizvoda široke potrošnje koji dosad nisu bili obuhvaćeni sankcijama Europske unije. Cilj novih mjera dodatno je smanjiti gospodarske veze s Moskvom te ograničiti širenje propagande i dezinformacija iz Kremlja. Izmjenama Zakona o potpori civilnom stanovništvu Ukrajine propisuje se da je, „radi osiguravanja sigurnosti latvijskog društva… i pružanja opće potpore ukrajinskom društvu, zabranjen uvoz određenih industrijskih proizvoda u Republiku Latviju iz Ruske Federacije i Republike Bjelorusije”.

Nova pravila odnose se na robu ruskog i bjeloruskog podrijetla koja nije obuhvaćena postojećim sankcijama, carinama ili drugim trgovinskim ograničenjima EU. Zabrana će vrijediti i za proizvode koji u Latviju stižu preko trećih zemalja, ako im je zemlja podrijetla Rusija ili Bjelorusija. Riječ je o jednom od prvih nacionalnih poteza unutar Europske unije kojim se uvodi široka zabrana uvoza ruskih i bjeloruskih proizvoda izvan okvira zajedničkog europskog režima sankcija.

Odluka je donesena istoga dana kada je Europska unija usvojila novi paket sankcija protiv Rusije. Popis zabranjenih proizvoda obuhvaća artikle za koje latvijski zastupnici smatraju da mogu služiti širenju propagande i dezinformacija, među kojima su knjige, novine i videoigre, ali i sportska oprema, igračke, odjeća te obuća. „Ove izmjene predstavljaju najnoviji alat za sustavno smanjivanje gospodarskih veza s Rusijom i Bjelorusijom, uz istodobno zadržavanje naše nepokolebljive potpore Ukrajini u njezinoj borbi za slobodu i neovisnost”, izjavio je predsjednik Odbora za obranu, unutarnje poslove i sprječavanje korupcije Raimonds Bergmanis, koji je u parlamentu vodio prijedlog zakona.

Vrijednost uvoza proizvoda koji su sada obuhvaćeni zabranom iznosila je 12,5 milijuna eura tijekom 2025. godine. To predstavlja 6,5 posto preostalog latvijskog uvoza iz Rusije i Bjelorusije te svega 0,05 posto ukupnog latvijskog uvoza. Prijedlog zakona pripremilo je latvijsko Ministarstvo vanjskih poslova, a parlament ga je usvojio po ubrzanom postupku u sklopu vladine strategije potpunog ukidanja preostalih trgovinskih veza s Rusijom. „Latvija je već znatno smanjila gospodarske veze s Rusijom, ali naš bi cilj trebao biti potpuni prekid uvoza robe iz države agresora”, poručio je krajem svibnja ministar gospodarstva Viktors Valainis nakon sastanka ministara posvećenog ograničavanju trgovine s Rusijom, piše Euronews.

Tada je Ministarstvo vanjskih poslova dobilo zadaću pripremiti zakonske izmjene koje je parlament sada i usvojio. Konačan popis proizvoda na koje će se zabrana odnositi naknadno će potvrditi latvijska vlada. Zakon stupa na snagu dan nakon proglašenja, a ograničenja uvoza ostat će na snazi do 1. srpnja 2027. godine. Latvijska ministrica vanjskih poslova Baiba Braže više je puta istaknula kako bi Latvija do kraja 2026. trebala u potpunosti prekinuti preostale gospodarske veze s Rusijom te je pozvala i ostale države članice Europske unije da uvedu slične mjere.