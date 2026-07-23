Policajki koja se sumnjiči da je vadila podatke o prebivalištima tijekom Fabijanićeve kampanje, sud nije odredio istražni zatvor

Iako je USKOK za Mariju M. (37), policajku PP Pag, koja je neki dan uhićena s Kristinom Bistričić (36), kćeri Ante Fabijanića, bivšeg HDZ-ova gradonačelnika Paga i vijećnikom Branimirom Parom Vidolinom, tražio određivanje istražnog zatvora, sudac istrage Županijskog suda u Splitu je smatrao da za tim nema potrebe. Pa joj je umjesto istražnog zatvora odredio mjere opreza, kojima joj zabranjuje obavljanje policijskog posla, a ta mjera može trajati do okončanja postupka. USKOK će se vjerojatno na tu odluku suda žaliti, pa će se tek vidjeti hoće li policajka tijekom provođenja istrage ostati na slobodi ili će joj nakon žalbe USKOK-a ipak biti određen istražni zatvor.

Što se tiče Kristine Bistričić i Branimira Pare Vidolina, oni su nakon ispitivanja na USKOK-u pušteni da se brane sa slobode. A svi skupa sumnjiče se za zloporabu položaja i ovlasti i poticanje na zloporabu položaja i ovlasti. Djela za koja se sumnjiče počinjena su od siječnja do svibnja 2025., uoči lokalnih izbora na kojima je Fabijanić bio HDZ-ov kandidat za gradonačelnika, dok je Paro Vidolin, bio nositelj kandidacijske liste Hrvatske demokršćanske stranke (HDS) i Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) I Marija M., bila je dio izbornog stožera Fabijanića, a sumnjiči ju se da su je Fabijanićeva kći i Paro Vidolin tražili da, za potrebe osiguranja glasova, iskoristi ovlasti koje ima kao policajki te da u informacijskom sustavu MUP-a provjerava podatke za osobe koje imaju prijavljena prebivališta na području grada Paga. USKOK tvrdi da je to učinila najmanje 82 puta. Sumnjiči ju se i da je fotografirala upisne liste knjige stranaca na privremenom boravku u Hrvatskoj, a koji imaju pravo glasa za predstavnike gradskog vijeća.

USKOK je sumnjiči da je zatim 66 puta i osobno i preko svog supruga te podatke dostavljala gradonačelnikovoj kćeri. Sumnjiči ju se i da je 16 puta podatke dostavila i Pari Vidolinu, a sumnjiči j se da je podatke iz informacijskog sustava MUP-a vadila tijekom radnog vremena, kao i izvan radnog vremena, tijekom vikenda i blagdana. Sve je to, kako USKOK sumnja radila kao bi osigurala što veći broj glasova za Fabijanića, koji je inače bio HDZ-ov kandidat. Dav tjedna nakon izbora i Fabijanić je uhićen i u međuvremenu optužen za zloporabu položaja. kako mu je tada bio oduzet mobitel, za pretpostaviti je da je uhićenje njegove kćeri, policajke i vijećnika, proizašlo iz dokaza koji su u tom mobitelu nađeni.