Željka Šegota puštena nakon ispitivanja. USKOK će za njezina supruga vjerojatno tražiti istražni zatvor

Damir Šegota, direktor olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO) tijekom dana vjerojatno će biti doveden pred suca istrage zagrebačkog Županijskog suda. Za pretpostaviti je da će USKOK za njega tražiti određivanje istražnog zatvora, iako je u četvrtak poslijepodne obranu iznosio više od sat vremena. S druge strane, njegova supruga Željka Šegota, koju je USKOK sumnjiči za pranje novca, puštena je u četvrtak nakon ispitivanja na USKOK-u. I ona je po riječima njezina odvjetnika Gordana Pregleja iznijela obranu i pojasnila sve što je istražitelje zanimalo. A ta pojašnjenja su očito bilo dovoljno dobra da se u nastavku istrage brani sa slobode.

USKOK se još nije službeno oglasio, no zna se da se Šegota sumnjiči za mito i pranje novca, a prema neslužbenim informacijama sumnja se da je tijekom godina od Pavleka dobio 160.000 eura, a Pavek je navodno plaćao i stipendiju Šegotinu sinu. S druge strane, Šegota, koji je u HOO-u bio zadužen za financije, navodno je osigurao da Hrvatski skijaški savez (HSS) dobije oko 750.000 eura za troškove koji nisu opravdani. Uhićenje Šegote direktna je posljedica analize dokaza koji su nađeni u laptopu Vedrana Pavleka, ali i obrane koju je iznio Damir Raos po izlasku iz Remetinca. Jer Pavlek je u laptopu imao dokazno blago, popise imena i sume novca koji im je dijelio. I to godinama, a da to nitko nije uočio. Uhićenje Nenada Erora s novcem kojeg je prenosio početkom godine tako je zakotrljalo najveću aferu hrvatskog sporta za koju je teško reći gdje će joj biti kraj, kao i tko će se još zaplesti u istražiteljsku mrežu.