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Komentari
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OTKRIVENA META NAPADA

Rusi se oglasili o krvavom napad kod Kijeva: Deset mrtvih, stotinu ranjenih

Foto: Reuters/Pixsell
1/20
VL
Autor
Večernji.hr
24.07.2026.
u 20:00
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Ukrajinski proizvođači naoružanja i državni dužnosnici naknadno su potvrdili da je meta napada bila izložba obrambene industrije.

Rusko Ministarstvo obrane priopćilo je u petak da je namjerno izvelo raketni napad na izložbu obrambene industrije u Kijevskoj regiji, preuzevši odgovornost za napad u kojem je poginulo najmanje deset, a ranjeno oko stotinu ljudi.

Moskva tvrdi da su na izložbi bile predstavljene "bespilotne letjelice ukrajinske i strane proizvodnje, uključujući buduće modele", za koje navodi da su korištene u napadima na civilne ciljeve na ruskom teritoriju, piše Reuters.

Prema riječima glavnog tužitelja Ruslana Kravčenka, projektil je pogodio privatni poligon za obuku 24. srpnja. Ukrajinski proizvođači naoružanja i državni dužnosnici naknadno su potvrdili da je meta napada bila izložba obrambene industrije.
Ključne riječi
Moskva napad Ukrajina Rusija

Komentara 13

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SE
Serengeti
20:24 24.07.2026.

Vidiš kako pokvareni Ukrajinci to rade. Svi znamo da je to bila izložba obrambene industrije, a na slici nema nijednog drona, niti bilo kakve vojne opreme. Samo slike razrušenih kuća. Da Rusi nisu imali plakat izložbe kao dokaz da se tamo održavala vojna izložba Ukrajinci bi kao i svaki put tvrdili da Rusi napadaju civilne ciljeve. Odvratna zapadna propaganda 🤢🤮

AL
alojzvodic
21:40 24.07.2026.

Zelenski: Spreman sam potpisati mirovni sporazum s Rusijom u Bijeloj kući. "Da, spreman sam. Uvijek sam govorio predsjedniku Trumpu da sam spreman ". Predsjednik Zelenski je zatim dodao kako kod mirovnog sporazuma nije ključna lokacija potpisivanja, već trenutak kada ćee se on dogoditi. Za Ukrajinu ovo su teški dani, rekao je. Američki predsjednik Donald Trump veće je ranije naveo da će se Ukrajina morati suočiti s teškim posljedicama mira koji mora doći.

MP
marinko.przolica
21:30 24.07.2026.

Koji moron u sred rata radi izložbu oružja? I još to vjerojatno reklamira u medijima...

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