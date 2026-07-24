Rusi se oglasili o krvavom napad kod Kijeva: Deset mrtvih, stotinu ranjenih

Rusko Ministarstvo obrane priopćilo je u petak da je namjerno izvelo raketni napad na izložbu obrambene industrije u Kijevskoj regiji, preuzevši odgovornost za napad u kojem je poginulo najmanje deset, a ranjeno oko stotinu ljudi.
Moskva tvrdi da su na izložbi bile predstavljene "bespilotne letjelice ukrajinske i strane proizvodnje, uključujući buduće modele", za koje navodi da su korištene u napadima na civilne ciljeve na ruskom teritoriju, piše Reuters.
Prema riječima glavnog tužitelja Ruslana Kravčenka, projektil je pogodio privatni poligon za obuku 24. srpnja. Ukrajinski proizvođači naoružanja i državni dužnosnici naknadno su potvrdili da je meta napada bila izložba obrambene industrije.
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Vidiš kako pokvareni Ukrajinci to rade. Svi znamo da je to bila izložba obrambene industrije, a na slici nema nijednog drona, niti bilo kakve vojne opreme. Samo slike razrušenih kuća. Da Rusi nisu imali plakat izložbe kao dokaz da se tamo održavala vojna izložba Ukrajinci bi kao i svaki put tvrdili da Rusi napadaju civilne ciljeve. Odvratna zapadna propaganda 🤢🤮