Rusi se oglasili o krvavom napad kod Kijeva: Deset mrtvih, stotinu ranjenih

Rusko Ministarstvo obrane priopćilo je u petak da je namjerno izvelo raketni napad na izložbu obrambene industrije u Kijevskoj regiji, preuzevši odgovornost za napad u kojem je poginulo najmanje deset, a ranjeno oko stotinu ljudi.

Moskva tvrdi da su na izložbi bile predstavljene "bespilotne letjelice ukrajinske i strane proizvodnje, uključujući buduće modele", za koje navodi da su korištene u napadima na civilne ciljeve na ruskom teritoriju, piše Reuters.

Prema riječima glavnog tužitelja Ruslana Kravčenka, projektil je pogodio privatni poligon za obuku 24. srpnja. Ukrajinski proizvođači naoružanja i državni dužnosnici naknadno su potvrdili da je meta napada bila izložba obrambene industrije.