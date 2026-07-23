Tragedija u Slavoniji: Jedan vozač poginuo, drugi završio u bolnici. Cesta je zatvorena

Vozač automobila poginuo je nakon sudara s teretnim vozilom koji se dogodio u četvrtak prijepodne na cesti između Orahovice i Čačinaca, izvijestila je virovitičko-podravska policija. Policija je priopćila da se nesreća u kojoj su sudjelovali osobni automobil i teretno vozilo dogodila oko 10.40 sati, na državnoj cesti D2.

U prometnoj nesreći vozač osobnog automobila je smrtno stradao, dok je vozač teretnog vozila prevezen u Opću županijsku bolnicu Našice radi pružanja liječničke pomoći, kažu u policiji. Dodaju da je cesta D2 zatvorena za sav promet te se promet preusmjerava relacijom Čačinci-Zdenci-Orahovica i obrnuto. Na mjestu događaja provodi se očevid kojim rukovodi zamjenik Županijskog državnog odvjetnika iz Bjelovara.

"Zbog prometne nesreće prekinut je promet na državnoj cesti DC2 između Orahovice i Čačinaca. Obilazak je lokalnim cestama uz regulaciju prometne policije", izvijestio je i Hrvatski autoklub (HAK).