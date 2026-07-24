Šegota se sumnjiči da je za ZOI HSS-u povećao sredstva za 2,2 milijuna eura

Uhićeno ih je dvoje, a na koncu je istraga pokrenuta samo protiv Damira Šegote, direktora Ureda za olimpijski program Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO). Odnosno bivšeg direktora jer je podnio ostavku na tu funkciju, čime je vjerojatno pokušao izbjeći da mu se istražni zatvor čije određivanje USKOK traži, odredi i zbog opasnosti od ponavljanja djela Šegota je uhićen sa svojom suprugom Željkom Šegotom u četvrtak, a nakon što su u njihovoj kući u Zagrebu i uredima HOO-obavljene pretrage, oboje su u četvrtak poslijepodne dovedeni u USKOK na ispitivanje.

On se sumnjičio za primanje mita i pranje novca, a ona za pranje novca. No nakon što su oboje ispitani na USKOK-u, Željka Šegota je puštena i po onom što je USKOK priopćio, nije osumnjičena. Odnosno nije obuhvaćana proširenjem istrage u aferi Pavlek, a osim Šegote, tim proširenjem istrage koja je pokrenuta u ožujku sada su još obuhvaćeni Vedran Pavlek, bivša čelna osoba Hrvatskog skijaškog saveza (HSS) i Damir Raos, bivši glavni tajnik HSS-a. Raos je bio uhićen prije nekoliko mjeseci, i jedno je vrijeme proveo u Remetincu. A onda je iznenada odlučio iznijeti obranu, iako se mjesecima branio šutnjom. Ta obrana bila je okidač za uhićenje bračnog para Šegota, ali i za pretrage kod Siniše Krajača, glavnog tajnika HOO-a. Krajač je za sada u cijeloj ovoj aferi samo svjedok, a kuda i do koga će afera Pavlek istražitelje još dovesti, pogotovo u svjetlu činjenice da još uvijek nisu ni pregledani ni analizirani svi od oko 120.000 dokumenta nađenih u Pavlekovom laptopu, tek će se vidjeti.

U međuvremenu USKOK je priopćio da se Pavlek, Raos i Šegota sumnjiče za primanje i davanje mita te pranje novca. Pavlek se sumnjiči da je od 2018. do travnja 2026. svoje suosumnjičenike povezao kako bi sudjelovali u stjecanju nepripadne imovinske koristi. Već je od ranije poznato kako se Pavlek sumnjiči da je iz HSS-a tijekom tih godina izvukao oko 30 milijuna eura, a proširenom istragom se sumnjiči da se sa Šegotom dogovorio da se pogoduje HSS-u. Odnosno da HSS od HOO dobiva b više novca nego što mu stvarno pripada. Šegota je u HOO-u bio zadužen za upravljane novcem te je donosio odluke o raspodijeli novca, a Pavleku je "pomagao" kaže USKOK, za novčanu naknadu.

USKOK navodi da je Šegota bio odgovoran i za izradu i predlaganje projekata pripreme sportaša i saveza za olimpijski ciklus pa je u okviru svojih dužnosti dogovorio s Pavlekom da će iskoristiti svoj utjecaj kako bi se povećao iznos novca koji HOO daje HSS-u. Osim toga, USKOK tvrdi da su Pavlek i Šegota dogovorili da će Šegota osigurati da se taj novac isplaćuje kroz određene programske stavke koje Šegota može odobriti. Zauzvrat, Šegota je od Pavleka trebao dobiti novac. USKOK sumnja da je Šegota, nakon takvog dogovara s Pavlekom od prosinca 2023. do veljače 2025. proveo tri financijske izmjene i dopune projekta olimpijskog programa za Zimske olimpijske igre u Milanu kojima su predviđena sredstva za taj projekt povećana za 2,2 milijuna eura. Taj je novac koristio HSS, a USKOK navodi i da je Šegota od 2022. do 2026. na ime paušala za sportsku opremu te za dodatnu specijalnu opremu HSS-u rasporedio, odnosno dodijelio ukupno 251.621 eura.

FOTO Damir Šegota stigao u USKOK na ispitivanje

Sumnja se i da je Šegota na Pavlekovo traženje u ima HOO-a HSS-u odobrio 15.000 eura za troškove dizajna skijaške kacige te 5.000 eura za troškove postavljanja skijarne za potrebe održavanja Zimskih Olimpijskih igara. Šegota je to učinio, tvrdi USKOK, iako je znao da su ti troškovi višestruko uvećani. Za uzvrat je, Pavlek, kako se sumnja, preko Raosa Šegoti isplatio najmanje 160.000 eura. Osim toga, navodi USKOK, Pavlek je Šegoti platio i dodatnih 9600 eura za stipendiranje Šegotina sina. Što se tiče Šegote, USKOK navodi da je pokušavajući zamesti trag novca koji je preko Raosa dobio od Pavleka od 2023. do 2026. kupovao investicijsko zlato ukupne vrijednosti 131.580 eura. Na svoje je ime kupio zlato u vrijednosti 113.120 eura, a na ime svoje supruge zlato vrijedno 18.460 eura.

USKOK za Šegotu traži određivanje istražnog zatvora, o čemu će odlučivati sudac istrage Županijskog suda u Zagrebu. Što se tiče Pavleka, on je i dalje u Kazahstanu, gdje čeka rasplet priče oko izručenja Hrvatskoj. Proces je to koji bi mogao potrajati, s tim da kazahstanski sud na koncu može i odbiti hrvatski zahtjev za izručenjem Pavleka. On se protiv izručenju, a tko će još upasti u pravosudne probleme jer se našao na famoznom Pavlekovom popisu tek će se vidjeti. uglavnom Šegota je prva osoba iz HOO-a, koja se našla u problemu, a za HOO, koji sada deklarativno osuđuje korupciju koju godinama nije vidio, nezgodno je što je ovo uhićenje došlo taman uslijed kampanje za novu čelnu osobu HOO-a.