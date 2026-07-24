FOTO/VIDEO Nove hrvatske toplice najavljuju niže cijene od Tuhelja, Čateža i Svetog Martina: Imat će 10 bazena i olimpijski kompleks

Još nekoliko mjeseci dijeli Bjelovar od otvorenja Wellovara, jednog od najvećih termalnih projekata u kontinentalnoj Hrvatskoj. Radovi na kompleksu u Velikom Korenovu ulaze u završnicu, a uz impresivne sadržaje potvrđena je i vijest koja bi mogla privući velik broj posjetitelja – cijene ulaznica trebale bi biti niže nego u Termama Tuhelj, Termama Čatež i Termama Sveti Martin.

FOTO 10 bazena, 270 ljudi svaki dan na gradilištu radi punom parom: Spektakularne hrvatske terme pred otvorenjem

Prema riječima bjelovarskog gradonačelnika Darija Hrebaka, cilj je stvoriti moderan termalni centar koji će kvalitetom konkurirati vodećim hrvatskim toplicama, ali pritom ostati cjenovno pristupačan obiteljima i rekreativcima. Time Wellovar želi privući goste ne samo iz Bjelovarsko-bilogorske županije nego i iz cijele Hrvatske te susjednih zemalja. Kompleks će se prostirati na približno 14.000 četvornih metara, a gotovo 4.000 četvornih metara bit će pod vodenim površinama. Posjetiteljima će na raspolaganju biti deset bazena, među kojima se posebno ističe zatvoreni olimpijski bazen dimenzija 50 x 25 metara s tribinama za oko 600 gledatelja, jedan od rijetkih takvih u Hrvatskoj. Uz njega će biti izgrađen bazen za rasplivavanje, nekoliko rekreacijskih bazena, vanjski bazeni, tobogani te vodene atrakcije za djecu.

10 bazena, 270 ljudi svaki dan na gradilištu radi punom parom: Spektakularne hrvatske terme pred otvorenjem Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Poseban naglasak stavljen je i na wellness ponudu. Centar će obuhvaćati gotovo 3.000 četvornih metara prostora za opuštanje s finskom, bio, parnom i turskom saunom, masažnim bazenima i zonama za odmor. U sklopu kompleksa nalazit će se i poliklinika, kongresni prostor te ugostiteljski sadržaji. Wellovar će koristiti prirodnu termalnu vodu iz bušotine duboke oko 500 metara. Stručne analize potvrdile su njezina ljekovita svojstva, zbog čega će se koristiti i u balneoterapiji te rehabilitacijskim programima.

Dodatna posebnost projekta je energetski koncept koji uključuje korištenje geotermalne energije i sunčevih elektrana, čime će se značajno smanjiti troškovi rada kompleksa. Na gradilištu svakodnevno radi oko 270 radnika, a završetak građevinskih radova očekuje se tijekom kolovoza. Ako administrativni postupci budu tekli prema planu, prvi posjetitelji Wellovar bi mogli posjetiti već krajem rujna. Otvorenjem Wellovara Hrvatska bi trebala dobiti još jedan veliki termalni centar koji će sadržajem konkurirati najpoznatijim toplicama u zemlji, a cjenovnom politikom pokušati privući što širi krug posjetitelja.