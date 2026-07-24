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WELLOVAR

FOTO/VIDEO Nove hrvatske toplice najavljuju niže cijene od Tuhelja, Čateža i Svetog Martina: Imat će 10 bazena i olimpijski kompleks

Wellovar
Foto: Ivona Radman
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VL
Autor
Ivona Radman
24.07.2026.
u 15:32
Google icon Dodaj Večernji list među omiljene izvore na Googleu

Wellovar, novi termalni kompleks u Bjelovaru, ulazi u završnu fazu gradnje. Uz deset bazena, wellness i ljekovitu termalnu vodu, cilj je ponuditi pristupačnije ulaznice od etabliranih termi u regiji.

Još nekoliko mjeseci dijeli Bjelovar od otvorenja Wellovara, jednog od najvećih termalnih projekata u kontinentalnoj Hrvatskoj. Radovi na kompleksu u Velikom Korenovu ulaze u završnicu, a uz impresivne sadržaje potvrđena je i vijest koja bi mogla privući velik broj posjetitelja – cijene ulaznica trebale bi biti niže nego u Termama Tuhelj, Termama Čatež i Termama Sveti Martin.

FOTO 10 bazena, 270 ljudi svaki dan na gradilištu radi punom parom: Spektakularne hrvatske terme pred otvorenjem
Wellovar
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Prema riječima bjelovarskog gradonačelnika Darija Hrebaka, cilj je stvoriti moderan termalni centar koji će kvalitetom konkurirati vodećim hrvatskim toplicama, ali pritom ostati cjenovno pristupačan obiteljima i rekreativcima. Time Wellovar želi privući goste ne samo iz Bjelovarsko-bilogorske županije nego i iz cijele Hrvatske te susjednih zemalja. Kompleks će se prostirati na približno 14.000 četvornih metara, a gotovo 4.000 četvornih metara bit će pod vodenim površinama. Posjetiteljima će na raspolaganju biti deset bazena, među kojima se posebno ističe zatvoreni olimpijski bazen dimenzija 50 x 25 metara s tribinama za oko 600 gledatelja, jedan od rijetkih takvih u Hrvatskoj. Uz njega će biti izgrađen bazen za rasplivavanje, nekoliko rekreacijskih bazena, vanjski bazeni, tobogani te vodene atrakcije za djecu.

10 bazena, 270 ljudi svaki dan na gradilištu radi punom parom: Spektakularne hrvatske terme pred otvorenjem

Poseban naglasak stavljen je i na wellness ponudu. Centar će obuhvaćati gotovo 3.000 četvornih metara prostora za opuštanje s finskom, bio, parnom i turskom saunom, masažnim bazenima i zonama za odmor. U sklopu kompleksa nalazit će se i poliklinika, kongresni prostor te ugostiteljski sadržaji. Wellovar će koristiti prirodnu termalnu vodu iz bušotine duboke oko 500 metara. Stručne analize potvrdile su njezina ljekovita svojstva, zbog čega će se koristiti i u balneoterapiji te rehabilitacijskim programima.

Dodatna posebnost projekta je energetski koncept koji uključuje korištenje geotermalne energije i sunčevih elektrana, čime će se značajno smanjiti troškovi rada kompleksa. Na gradilištu svakodnevno radi oko 270 radnika, a završetak građevinskih radova očekuje se tijekom kolovoza. Ako administrativni postupci budu tekli prema planu, prvi posjetitelji Wellovar bi mogli posjetiti već krajem rujna. Otvorenjem Wellovara Hrvatska bi trebala dobiti još jedan veliki termalni centar koji će sadržajem konkurirati najpoznatijim toplicama u zemlji, a cjenovnom politikom pokušati privući što širi krug posjetitelja.
Ključne riječi
toplice terme Bjelovar Wellovar

Komentara 7

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VR
Vrapčanac
14:36 24.07.2026.

Dakle, ove toplice sa 10 bazena uključujući olimpijski 50*25 metara, cijena izgradnje 41,5 mil EUR, od čega 17 mil. iz EU fondova. Grad Zagreb, kupalište Špansko, dva bazena, mali za neplivače i jedan od 34*25 metara dakle čak bez olimpijskog, 34 mil EUR, vjerojatnije 36-38 mil EUR, i niti jedan euro iz EU fondova jer nisu znali posložiti dokumentaciju.

VR
Vrapčanac
14:36 24.07.2026.

Dakle, ove toplice sa 10 bazena uključujući olimpijski 50*25 metara, cijena izgradnje 41,5 mil EUR, od čega 17 mil. iz EU fondova. Grad Zagreb, kupalište Špansko, dva bazena, mali za neplivače i jedan od 34*25 metara dakle čak bez olimpijskog, 34 mil EUR, vjerojatnije 36-38 mil EUR, i niti jedan euro iz EU fondova jer nisu znali posložiti dokumentaciju.

Avatar rubinet
rubinet
13:45 24.07.2026.

U veljači 2026. objavljen je dobar članak o gradnji ovih bjelovarskih toplica. Ispod članka napisao sam pomalo zajedljivi (inače nisam takav -ne znam što mi je bilo?) komentar "Zašto tuđica wellovar? Zašto ne npr. Vodavar?". Držao sam kako wellovar dolazii od fensi-šmensi riječi "wellness" (dobrobit zajednice) ali i od " well" (izvor termalne vode). Potom su me neki pametni komentatori uvjeravali kako postoji i bolje objašnjenje poput Velovar je prvo zabilježeno ime iz 1639. godine, to je zapravo prvo ime s kojim se Bjelovar spominje. Drugi su tvrdili kako "‘velo"označava vrstu hrasta, a ‘var’ laporasto tlo, što dodatno naglašava povezanost s lokalnim krajem i prirodnim bogatstvima. Stoga sam u dvojbi ,pače i trojbi o imenu.

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