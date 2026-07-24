VIDEO Josipović: Ustaška zmija plazi sve više!

Gost podcasta Bobu Bob! Večernji TV-a bivši predsjednik Republike Ivo Josipović komentirajući najnoviji sukob premijera Andreja Plenkovića i predsjednika Zorana Milanovića oko odlaska na vojni mimohod u Pariz kaže da je ministar obrane mogao predložiti odlazak u Pariz, ali ta odluka nije konačna jer predsjednikova naredba ima primat. Josipović osobno kaže da bi dopustio vojsci odlazak, a vjerojatno bi i sam otišao, no poštuje Milanovićevu drukčiju odluku. Smatra i da načelnik Glavnog stožera genral Tihomir Kundid izvršenjem zapovijedi nije prekršio zakon te da ne smije i ne može biti zbog toga sankcioniran umirovljenjem

Ne može se to napraviti. To bi bilo zaista strašno i to bi bilo potpuno uvlačenje vojske u politiku. Dakle, mislim da bilo koga koji jest na poziciji načelnika Glavnog stožera, pa sve do najnižeg čina i običnog vojnika, treba maknuti iz politike i ne dozvoliti da politika ova ili ona bude teret ili uteg u obavljanju onoga što ustav i zakon od vojske očekuje.

Josipović vidi neke sličnosti s onim što se događa danas na relaciji Plenković-Milanović s vremenom kada je on bio predsjednik,a Milanović premijer te otkriva da je prijetnjom odlaska na Ustavni sud spriječio smanjenje ustavnih ovlasti. Zbog svega je predlagao promjene Ustava da bi se riješile nedoumice.

Jeste li vi osjećali da vama Milanović radi ono što sada radi Plenković Milanoviću? Bilo je sličnosti. Bilo je sličnosti. Bio je jedan trenutak kad je, zaista rekao bih, ako se dobro sjećam, čak i je bila radna grupa i dolazili su ministar i još jedna gospođa pomoćnica ili što je bila s nekim svojim nacrtima promjena zakona kojima su zaista htjeli derogirati neke ustavne ovlasti predsjednika Republike. I evo, ja sam tada premijera Milanovića upozorio na to. On i danas kaže da on za to nije baš znao. Ok, i do tih promjena nije došlo. Jest, oni su nešto suzili određene mogućnosti predsjedniku, ali ne iz onih ustavnih okvira.

Smatra da je širenje ustaškog mentaliteta vidljivo i očito, te da onaj tko tvrdi suprotno vara sam sebe. Problem vidi u tome što obrazovni sustav reinterpretira ili neutralno prikazuje povijest, umjesto da jasno stavi antifašizam na pravu stranu. Tvrdi da je Plenkovićeva Vlada izgubila kontrolu nad tim valom — nije ga više u stanju obuzdati i zato, kaže i dalje stoji pri svojoj ocjeni iz Kneseta o ustaškoj zmiji u njedrima. Plazi polako. Sve više i više.

Stojite pri toj ocjeni? Stojim pri tome. Dakle, naravno,povijesna činjenica da su iz ovih ili onih okolnosti, a nije to trebalo napraviti, neke postrojbe imale simbol za dom spremni. Nije to trebalo napraviti, ali kad se napravilo, ne treba na tome inzistirati. Dakle, ja mislim da je vrlo očito da se taj mentalitet i rehabilitacija ustaštva širi. Mislim da je to očito i da onaj tko kaže da to nije tako ili je slijep ili...

Plenković kaže da nije tako. Sudjeluje li po vama u tome Vlada? Na koji način? Mogao bih ga zatrpati mailovima koje ja dnevno dobijem od ljubitelja slova U. Dakle, ima. Josipović smatra da postojeći zakoni nisu dovoljni j kada se o ustaškom pokliču radi er su formulirani tako da sudovi mogu tumačiti drukčije te kaže da je potrebna jasnija zakonska zabrana, a ne prepuštanje sudačkoj procjeni u svakom pojedinom slučaju.

Bivši predsjednik ističe da mu se proeuropska orijentacija Vlade sviđa i smatra je pozitivnom dok s druge strane Jne doživljava Milanovića kao antieuropejca, nego kao čovjeka s možda malo pretjeranom skepsom prema EU-u. Što se odlazaka na Europsko vijeće tiče, Josipović kaže da nikad nije sjedio na Europskom vijeću uz premijera te tako demantira Plenkovićeve tvrdnje i dodaje da je jedini put bio na sjednici nakon potpisivanja Ugovora o pristupanju s premijerkom Kosor — ostao do pauze, apotom prepustio mjesto njoj jer nije bilo tema iz predsjedničke nadležnosti. Misli zato da predsjednik Republike treba ići na sjednice Europskog vijeća kad su na dnevnom redu obrana i sigurnost jer mu to pravo daje Ustav.

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