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TRAJE ISTRAGA

HOO nakon uhićenja Šegote: Krajač je ispitan kao svjedok, nije osumnjičen

Zagreb: Siniša Krajač izlazi iz zgrade HOO-a sa USKOK-ovim istražiteljima
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
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VL
Autor
Robertino Šalinović/Hina
23.07.2026.
u 16:16
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Siniša Krajač nije osumnjičen niti se protiv njega vodi kazneni postupak, već je u okviru svojih ovlasti i odgovornosti pružio sve tražene informacije, te u cijelosti surađuje s nadležnim tijelima, tvrdi HOO

Istražni proces u tijeku, a glavni tajnik Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO) Siniša Krajač je u svojstvu svjedoka, priopćio je HOO nakon uhićenja direktora olimpijskog programa Damira Šegote u četvrtak. Povodom današnjeg postupanja nadležnih državnih tijela, tijekom kojeg su službene radnje provedene i u prostorijama Hrvatskog olimpijskog odbora, obavještavamo javnost kako HOO u cijelosti surađuje s nadležnim institucijama te će i nadalje postupati u skladu sa svim njihovim zahtjevima.

S obzirom na to da su izvidi i druge službene radnje u tijeku, Hrvatski olimpijski odbor nije u mogućnosti komentirati njihov sadržaj niti okolnosti konkretnog predmeta, stoji u priopćenju HOO-a. Glavni tajnik Hrvatskog olimpijskog odbora na poziv nadležnih tijela, dao je iskaz isključivo u svojstvu svjedoka. Siniša Krajač nije osumnjičen niti se protiv njega vodi kazneni postupak, već je u okviru svojih ovlasti i odgovornosti pružio sve tražene informacije, te u cijelosti surađuje s nadležnim tijelima, tvrdi HOO. Hrvatski olimpijski odbor nastavlja redovito obavljati sve svoje aktivnosti. Svi programi i obveze prema sportašima, nacionalnim sportskim savezima i ostalim korisnicima provode se prema planu, a glavni tajnik Siniša Krajač nastavlja uredno obnašati svoju dužnost, stoji na kraju priopćenja. 

Uhićenja Šegote i njegove supruge su uslijedila dan nakon što su mediji objavili da je bivši glavni tajnik Hrvatskog skijaškog saveza Damir Raos nedavno dopunio obranu u aferi u kojoj je prvoosumnjičeni bivši direktor alpskih reprezentacija Vedran Pavlek, a istražuje se sumnja na nezakonite isplate u iznosu od čak 30 milijuna eura.

Prema tim navodima, Raos je priznao da je po Pavlekovu nalogu potpisivao isplate te je istražiteljima opisao kome je sve nosio gotovinu s Pavlekova popisa, koji je pronađen kod osumnjičemog Nenada Erora na graničnom prijelazu Bregana 31. siječnja 2026., kada je kod sebe imao neprijavljenih preko 116.000 eura u gotovini. Na tom su se popisu, prema pisanju medija, nalazile i osobe iz Hrvatskog olimpijskog odbora, među njima glavni tajnik Siniša Krajač te direktor Ureda olimpijskog programa HOO-a Damir Šegota i njegov sin. Izbori za novoga predsjednika HOO-a su 29. srpnja. 

Ključne riječi
Siniša Krajač Hrvatski olimpijski odbor HOO

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