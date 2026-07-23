Žestok istup kandidata za predsjednika HOO-a: 'Primorac se mora očitovati, HOO nije ničiji talac'

Današnji događaji duboko su me pogodili. Ne samo kao kandidata za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO-a), nego kao čovjeka koji je cijeli život posvetio sportu. U sportu se povjerenje ne stječe funkcijom, nego godinama rada, poštenjem i odgovornošću. Zato događaji kojima danas svjedočimo predstavljaju težak udarac za ugled HOO-a i hrvatskog sporta. Ne želim komentirati rad istražnih tijela niti prejudicirati ishod bilo kojeg postupka. Vjerujem da će institucije Republike Hrvatske svoj posao obaviti neovisno i profesionalno. Međutim, činjenica da se istražne radnje provode nad najvišim izvršnim dužnosnicima zbog

sumnji u najteža koruptivna djela pokazuje da je ugled naše krovne sportske institucije ozbiljno narušen. Ovo više nije pitanje pojedinaca, nego budućnosti hrvatskog sporta.

Sportaši, njihovi treneri i klubovi zaslužuju instituciju koja će im biti oslonac, a ne dodatni teret. HOO je mnogo veći od bilo kojeg pojedinca i ne smije biti talac ničijih osobnih postupaka niti slabosti sustava. Kao kandidat za predsjednika HOO-a vjerujem da hrvatski sport zaslužuje odgovorno, transparentno i vjerodostojno vodstvo. Svaki kandidat za ovu funkciju danas mora jasno pokazati s kim gradi budućnost hrvatskog sporta. Zato me iznenađuje što se Dragan Primorac ni nakon svih ovih događaja nije jasno ogradio od aktivnog sudjelovanja glavnog tajnika i direktora Ureda HOO-a u aktivnostima svoje izborne kampanje.

Nakon današnjih aktivnosti institucija možemo se legitimno zapitati: je li razlog zbog kojeg dužnosnici HOO-a aktivno sudjeluju u kampanji Dragana Primorca taj da sebe sačuvaju na svojim pozicijama i zadrže postojeći model upravljanja krovnim sportskim udruženjem u Hrvatskoj? Izbor predsjednika HOO-a mora biti proveden dostojanstveno, transparentno i u duhu fair-playa,

uz potpunu neutralnost izvršnih struktura HOO-a. Zato javno pozivam Dragana Primorca i predstavnike oba izborna stožera da hitno dogovorimo pravila završnice izbornog procesa. Pred delegatima Skupštine HOO-a 29. srpnja nije samo izbor novog predsjednika. Pred njima je odluka o tome hoće li Hrvatski olimpijski odbor nastaviti dosadašnjim putem ili otvoriti novo poglavlje utemeljeno na odgovornosti, transparentnosti i vjerodostojnosti.