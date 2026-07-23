Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 113
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SLAVEN BILIĆ
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
DUBOKO JE POGOĐEN

Žestok istup kandidata za predsjednika HOO-a: 'Primorac se mora očitovati, HOO nije ničiji talac'

Zagreb: Josip Varvodić predao potpise za kandidaturu za predsjednika HOO-a
Davor Puklavec/PIXSELL
Autor
Damir Mrvec
23.07.2026.
u 12:55
Google icon Dodaj Večernji list među omiljene izvore na Googleu

Josip Varvodić, jedan od kandidata za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora, poslao je priopćenje u vezi najnovijih događaja koji potresaju HOO

Današnji događaji duboko su me pogodili. Ne samo kao kandidata za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO-a), nego kao čovjeka koji je cijeli život posvetio sportu. U sportu se povjerenje ne stječe funkcijom, nego godinama rada, poštenjem i odgovornošću. Zato događaji kojima danas svjedočimo predstavljaju težak udarac za ugled HOO-a i hrvatskog sporta. Ne želim komentirati rad istražnih tijela niti prejudicirati ishod bilo kojeg postupka. Vjerujem da će institucije Republike Hrvatske svoj posao obaviti neovisno i profesionalno. Međutim, činjenica da se istražne radnje provode nad najvišim izvršnim dužnosnicima zbog
sumnji u najteža koruptivna djela pokazuje da je ugled naše krovne sportske institucije ozbiljno narušen. Ovo više nije pitanje pojedinaca, nego budućnosti hrvatskog sporta.

Sportaši, njihovi treneri i klubovi zaslužuju instituciju koja će im biti oslonac, a ne dodatni teret. HOO je mnogo veći od bilo kojeg pojedinca i ne smije biti talac ničijih osobnih postupaka niti slabosti sustava. Kao kandidat za predsjednika HOO-a vjerujem da hrvatski sport zaslužuje odgovorno, transparentno i vjerodostojno vodstvo. Svaki kandidat za ovu funkciju danas mora jasno pokazati s kim gradi budućnost hrvatskog sporta. Zato me iznenađuje što se Dragan Primorac ni nakon svih ovih događaja nije jasno ogradio od aktivnog sudjelovanja glavnog tajnika i direktora Ureda HOO-a u aktivnostima svoje izborne kampanje.

Nakon današnjih aktivnosti institucija možemo se legitimno zapitati: je li razlog zbog kojeg dužnosnici HOO-a aktivno sudjeluju u kampanji Dragana Primorca taj da sebe sačuvaju na svojim pozicijama i zadrže postojeći model upravljanja krovnim sportskim udruženjem u Hrvatskoj? Izbor predsjednika HOO-a mora biti proveden dostojanstveno, transparentno i u duhu fair-playa,
uz potpunu neutralnost izvršnih struktura HOO-a. Zato javno pozivam Dragana Primorca i predstavnike oba izborna stožera da hitno dogovorimo pravila završnice izbornog procesa. Pred delegatima Skupštine HOO-a 29. srpnja nije samo izbor novog predsjednika. Pred njima je odluka o tome hoće li Hrvatski olimpijski odbor nastaviti dosadašnjim putem ili otvoriti novo poglavlje utemeljeno na odgovornosti, transparentnosti i vjerodostojnosti.
Ključne riječi
Vedran Pavlek Siniša Krajač Damir Šegota Josip Varvodić Hrvatski olimpijski odbor

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!