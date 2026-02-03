Najteži dane kraljevske obitelji - sina buduće kraljice čeka suđenje za silovanje, a princeza se dopisivala s Epsteinom

U Norveškoj, ali i šire, s velikim zanimanjem prati se "suđenje stoljeća" koje će potrajati do 13. ožujka. Optuženik je ni manje ni više nego sin princeze i buduće kraljice Mette-Marit, 29-godišnji Marius Borg Høiby, suočen s 38 optužbi, uključujući i silovanje. Dva dana prije početka za danas zakazanog suđenja uhićen je zbog novih optužbi. Istodobno, kraljevski dvor trese i nova afera – princezino ime našlo se u novoj tranši dosjea osuđenog seksualnog predatora Jeffreja Epsteina, i to više od tisuću puta. Norveški kraljevski dvor proživljava vrlo teške dane, a sve glasnije se poziva na ukidanje monarhije. Marius Borg Høiby rođen je prije nego što se njegova majka udala za princa Haakona i postala prijestolonasljednica Norveške. Majka Metta-Marit Tjessem Høiby radila je kao konobarica, a otac mu je Morten Borg, jedan od prvih osuđenih dilera kokaina u Norveškoj koji je nekoliko puta bio u zatvoru.

Morten Borg nije htio dijete, no Mette-Marit odlučila je odgajati sina kao samohrana majka. Bila je u vezi i s muškarcem osuđenim za nasilje i prekršaje također povezane s drogom. Ostavila ga je nakon što ju je napao nožem. U ljeto 1997., nekoliko mjeseci nakon Mariusovog rođenja, Mette-Marit upoznala je DJ-a iz Osla, koji je postao Mariusov prvi očuh. Već iduće godine Mette-Marit prekinula je vezu i vratila se u svoj dom iz djetinjstva u Kristiansandu i odgajala Mariusa s novim partnerom, također lokalnim DJ-em. I ta je veza potrajala samo godinu dana. Kad je krajem 90-ih na festivalu Quart upoznala princa Haakona, prijestolonasljednika Norveške, i kada je veza dospjela u javnost, Høibyju su novinari dali nadimak "Mali Marius".

Haakonova majka kraljica Sonja opisala ga je kao "najslađeg malog bistrog momka na svijetu, tako šarmantnog i divnog". Nadimak je, inače, iz romana o mladiću kojeg su gledali kao autsajdera. Mette-Marit i princ Haakon objavili su zaruke u prosincu 2000., pa je prijestolonasljednik postao treći Høibyjev očuh. Dio javnosti nije dobro prihvatio činjenicu da je nova princeza bila samohrana majka i da je Høibyjev otac bio osuđeni kriminalac. Pisalo se da je to skandal za kraljevsku obitelj, iako dječak nikad neće moći postati kralj. Ipak, par se vjenčao 25. kolovoza 2001., a kad su dobili kćer, šuškalo se kako će dječak pasti u drugi plan. Høibyjev djed s majčine strane, Sven O. Høiby, javno je govorio o tome kako bi njegovom unuku trebalo dati titulu princa kako bi se izbjegao osjećaj da je manje vrijedan i da ne bi postao meta maltretiranja.

Osim kćeri Ingrid Aleksandre, Matte-Marit i Haakon dobili su i sina Sverra Magnusa. Marius je počeo studirati poslovanje u Sjedinjenim Državama, ali je odustao nakon nekoliko mjeseci. Krajem 2017. nakratko se vratio u Norvešku prije nego što je radio kao pripravnik za poznatog dizajnera Philippa Pleina. Radio je i kao urednik u britanskom modnom časopisu Tempus do ukidanja u prosincu 2018. U časopisu su ga nazivali norveškim princom, što je izazvalo val kritika u nekoliko norveških medija. Izlazio je s nasljednicom Linn Helenom Nilsen, modelom i glumicom Juliane Snekkestad i influencericom Norom Haukland. Princ Haakon je zajedno s krunskom princezom plaćao njegove račune, a primao je i 20.000 kruna mjesečno.

Pisalo se kako je Høiby pozivao članove bande Hells Angels na zabave u svom domu, gdje je Mette-Marit osobno dočekivala njegove goste. Na tim su se zabavama konzumirale i droge. U prosinca 2024. Høiby je krenuo na rehabilitaciju kako bi se pokušao izliječiti od ovisnosti. Lani mu je oduzeta diplomatska putovnica jer ju je godinu prije zloupotrijebio. Osuđen je 2017. za posjedovanje droge na festivalu Palmesus u Bystrandi u Kristiansandu i kažnjen s 4000 norveških kruna. Uhićen je u rujnu 2024. Rezultati krvnog testa pokazali su da je bio drogiran. Sljedećeg dana mediji su objavili snimke na kojima se čuje Høiby kako više puta spominje da je udario djevojku.

Uhićen je ponovno u studenog 2024. zbog sumnje da je počinio silovanje, a objavljeno je da je optužen i za zlostavljanje u intimnoj vezi, kršenje zabrane prilaska i vožnju bez važeće vozačke dozvole. U kolovozu prošle godine državni odvjetnik podigao je protiv njega optužnicu za više od 30 kaznenih djela, uključujući silovanje i obiteljsko nasilje. Slučaj Høiby opisan je u norveškim medijima kao jedna od najopsežnijih istraga silovanja posljednjih godina. Mediji su objavili i da je Mette-Marit upozorila sina da će biti uhićen te da je manipulirala dokazima i svjedocima.

Prvog dana veljače Høiby je uhićen pod novim optužbama za napad, prijetnje nožem i kršenje zabrane prilaska, a okružni sud u Oslu odobrio je zahtjev policije da se zadrži u pritvoru do četiri tjedna. Osim s njenim sinom, norveški mediji bave se i s budućom kraljicom Mette-Marit, za koju je princeza Ragnhild, starija sestra norveškog kralja Haralda, jednom rekla kako se nada da će umrijeti prije nego što Mette-Marit ikada bude imenovana kraljicom (želja joj se ispunila, umrla je 2012.) Nakon što se ime Mette-Marit ovih dana našlo u Epsteinovim dosjeima, rekla je kako ju je sram zbog svog prošlog prijateljstva s Epsteinom.

Može li postati kraljica nakon ovoga, pita se časopis Aftenposten nakon što je objava dosjea vezanih uz pokojnog seksualnog prijestupnika pokazala da se princeza spominje gotovo tisuću puta. I Marius se nekoliko puta spominje u dosjeima u razgovorima između njegove majke i osuđenog milijunaša koji je skončao u zatvoru. Kad je imao 15 godina, njegova majka i Epstein razgovarali su o slikama golišavih žena koje mu je htjela dati. Objavljen je niz e-mailova razmijenjenih između njih dvije, što sugerira da su održavale kontakt i očito prijateljstvo između 2011. i 2014. godine, kada se već znalo za optužbe protiv Epsteina.

U porukama ga Mette-Marit naziva "vrlo šarmantnim" i "tako dragim". Palača tvrdi da je Mette-Marit prekinula pisani kontakt s Epsteinom 2014., jer je smatrala da pokušava iskoristiti svoj odnos s krunskom princezom za utjecaj na druge ljude. Od 2024. godine, kada su optužbe protiv njezina sina objavljene, samo 27 posto Norvežana odobravalo ju je kao buduću kraljicu, a počelo se pozivati i na ukidanje monarhije.

Sad su takvi pozivi još glasniji. Kralj Harald V. i kraljica Sonja nisu se miješali u odabir partnera svoje djece jer su i sami čekali devet godina na dozvolu za vjenčanje. I Sonja je, naime, "žena iz naroda", pučanka, što se nije svidjelo Haraldovom ocu kralju Olavu, koji ga je upozorio da se kao budući kralj ne smije vjenčati s pučankom i time dovesti monarhiju u opasnost. No, ljubav je pobijedila i par se vjenčao 1968. Sličan scenarij se nastavio i s novim generacijama.

Kći princeza Martha Louise upustila se u vezu sa šamanom za kojeg su neki mediji pisali da je šarlatan, a i brak sina Haakona i Mette-Marit izazvao je skandal. Craig Aaen-Stockdale, vođa organizacije Norveška kao Republika, rekao je da su Epsteinovi e-mailovi porušili povjerenje mnogih građana u monarhiju. - Popularnost monarhije pala je među općom populacijom. Svi su prilično ljuti - kazao je.