UŽIVO: Tomašević: Kad Thompson pjeva na Hipodromu ili Areni ima ZDS. Kad pjeva na dočeku, onda nema. HDZ ga kontrolira
Tomašević: Ne sjećam se da je bilo koja Vlada lokalnoj vlasti napravila ono što je ova Vlada napravila Gradu Zagrebu
U FOKUSU

Zadar će šest godina biti centar najvećih projekata EU za zaštitu mora i plavu ekonomiju

storyeditor/2026-02-02/PXL_300126_145601433.jpg
Sime Zelic/PIXSELL
Autor
Frane Šarić
03.02.2026.
u 11:19

Vrijednost cijelog EIT Water projekta iznosi 150 milijuna eura tijekom šest godina, a okuplja 50 osnivačkih partnera iz 24 europske zemlje, izvijestili su sa Sveučilišta u Zadru

Hrvatska je postala regionalno središte europske EIT Water zajednice znanja i inovacija, jednog od najvećih projekata EU za zaštitu mora, voda i razvoj plave ekonomije. Ovo je prvi put da Hrvatska preuzima ulogu regionalnog koordinacijskog centra unutar zajednice Europskog instituta za inovacije i tehnologiju (EIT), što je veliko priznanje domaćem znanstveno-inovacijskom sustavu u europskom kontekstu, istaknuli su sa zadarskog Sveučilišta, na kojem je predstavljen regionalni su-lokacijski centar Jadransko-jonske regije (CLC South), a koordinirat će Institut Ruđer Bošković i Digitalni inovacijski centar Innovamare. Događaj u Zadru okupio je predstavnike Europske komisije, Europskog parlamenta, hrvatske Vlade, akademske zajednice i inovacijskog sektora.

– Vrijednost cijelog EIT Water projekta iznosi 150 milijuna eura tijekom šest godina, a okuplja 50 osnivačkih partnera iz 24 europske zemlje. Nositelj konzorcija je Sveučilište Aarhus iz Danske, a partneri uključuju vrhunske znanstvene institute, sveučilišta, startupove, javne institucije i privatni sektor, među kojima su Fraunhofer Institut (Njemačka), Aqua Publica Europea (Belgija), National Technical University of Athens (Grčka), Universitat Politècnica de València (Španjolska), VITO (Belgija)... – izvijestili su sa Sveučilišta u Zadru.

Južni su-lokacijski centar obuhvaća 10 zemalja jadransko-jonske i mediteranske regije, uključujući Italiju, Grčku, Sloveniju, Crnu Goru, Srbiju, Albaniju, Cipar. Predviđeno je da sjedište centra bude u Zadru, s operativnim centrima u Šibeniku, Splitu, Rijeci i Dubrovniku. Cilj centra je povezivanje znanosti, gospodarstva i javnog sektora radi razvoja konkretnih rješenja za izazove poput nestašice vode, degradacije morskih ekosustava, poplava, suša i gubitka bioraznolikosti.

Projekt otvara mogućnosti za nova ulaganja u istraživanja, zapošljavanje u sektorima visoke dodane vrijednosti te jačanje startupa, malih i srednjih poduzeća koja razvijaju tehnologije za more, vodu, okoliš i energetiku. Prema procjenama partnera, hrvatske bi institucije mogle prioritetno sudjelovati u projektima usmjerenima na razvoj pametnih senzora za praćenje kakvoće mora, digitalnom upravljanju obalnom infrastrukturom te inovativnim rješenjima kružnog gospodarstva u turizmu i akvakulturi.

Projekt dodatno jača ulogu znanosti i obrazovanja, omogućujući mladim istraživačima uključivanje u europske mreže inovacija, dok gradovima i lokalnim zajednicama otvara pristup europskim fondovima i strateškim partnerstvima. EIT Water označava prekretnicu za Hrvatsku koja prelazi u poziciju lidera i kreatora europskih inovacijskih inicijativa. U zemlji čije su tisućljetne zajednice vezane uz vodu, more i obalu, ovo je povijesna prilika za strateški zaokret prema održivosti, znanju i novoj generaciji plavih tehnologija. Dubravka Šuica, europska povjerenica za Mediteran, izjavila je kako je "EIT Water još jedan snažan dokaz da Hrvatska nije tek sudionik u strateškim europskim inicijativama, već preuzima liderstvo".

– Pozicioniranje Hrvatske kao regionalnog središta EIT Watera snažan je signal političkog povjerenja Europske unije u sposobnost Hrvatske da preuzme vodeću ulogu u oblikovanju politika vezanih za Jadran i Mediteran – istaknuo je Karlo Ressler, zastupnik u Europskom parlamentu. Šime Erlić, gradonačelnik Zadra, naglasio kako je Regionalni centar EIT WATER u Zadru međunarodno priznanje ne samo hrvatskoj znanosti nego i gospodarstvu.
