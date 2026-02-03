Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 80
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
UŽIVO
UŽIVO: Tomašević: Kad Thompson pjeva na Hipodromu ili Areni ima ZDS. Kad pjeva na dočeku, onda nema. HDZ ga kontrolira
Tomašević: Ne sjećam se da je bilo koja Vlada lokalnoj vlasti napravila ono što je ova Vlada napravila Gradu Zagrebu
Prijavi grešku
Poslušaj
105 GODINA ZNANJA, PREDANOSTI I ULAGNJA U MLADE

KONČAR povodom svoje 105. obljetnice održao tradicionalnu dodjelu novčanih nagrada najboljim studentima Tehničkog veleučilišta Zagreb

KONČAR
Foto: KONČAR
1/3
VL
Autor
Promo
03.02.2026.
u 11:23

KONČAR je u ponedjeljak 2. veljače povodom 105. obljetnice od svog osnutka ponovno ugostio profesore i studente Tehničkog sveučilišta Zagreb (TVZ) na tradicionalnoj dodjeli „KONČAREVE nagrade“. Domaći tehnološki lider još od 2004. godine dodjeljuje ovu vrijednu nagradu i priznanje najuspješnijim studentima TVZ-a svih studijskih godina pod geslom „Najbolja investicija je investicija u ljude“. S ciljem nagrađivanja i daljnjeg poticanja izvrsnosti, KONČAR je i ove godine nagradio 18 studenata sa stručnih studija Elektrotehnike, Strojarstva, Mehatronike, Računarstva i Informatike, a nagrade im je osobno uručio predsjednik Uprave KONČARA, mr. sc. Gordan Kolak. 

Grupa KONČAR osnovana je 24. siječnja 1921. godine, a u svojoj je stoljetnoj povijesti osim iznimnih industrijskih i razvojnih postignuća ostavila i dubok trag u domaćoj akademskoj zajednici. Dan KONČARA, kojim tvrtka svake godine obilježava obljetnicu od svog osnutka, tradicionalna je prilika za odavanje počasti generacijama vrhunskih inženjera i stručnjaka tehničkih zanimanja upravo daljnjim ulaganjem u mlade, visoko obrazovanje i promicanje kulture izvrsnosti. Nakon svečanog otvorenja nove suvremene tvornice KONČAR – Transformatorskih kotlova u Sesvetskom Kraljevcu, kojim je 23. siječnja također simbolično obilježen Dan KONČARA, dodjela „KONČAREVIH nagrada“ konačno je zaokružila proslavu 105 godina znanja, predanosti napretku i ulaganja u budućnost. 

KONČAR
Foto: KONČAR

Posebno nam je važno prepoznati i podržati trud, znanje i uspjeh mladih talenata jer upravo ljudi čine najveću vrijednost svake uspješne organizacije. Hrvatska i domaća industrija nalaze se u važnom razdoblju koje će oblikovati našu budućnost, a ključnu ulogu u tom procesu imaju upravo mladi ljudi koji će preuzeti odgovornost za daljnji razvoj i jačanje konkurentnosti domaće industrije. Ovim priznanjem želimo im dati jasnu potvrdu da prepoznajemo njihov trud, znanje i izvrsnost. Ponosni smo na njihove uspjehe te im, uime KONČARA, upućujemo iskrene čestitke i želje za mnogo uspjeha na daljnjem akademskom i profesionalnom putu. Uvjeren sam da će dio njih upravo u KONČARU pronaći priliku za ostvarenje svojih ambicija“, poručio je predsjednik Uprave KONČARA, mr. sc. Gordan Kolak.

Uz predsjednika Uprave, studentima su na uspjehu čestitali i nazočni članovi Uprave KONČARA, Petar Bobek i Ivan Paić, a svečanosti su prisustvovali i prodekan za nastavu i studente Tehničkog veleučilišta Zagreb, izv. prof. dr. sc. Davor Cafuta te pročelnik Elektrotehničkog odjela Tehničkog veleučilišta Zagreb, doc. dr. sc. Stjepan Tvorić, v. pred.

KONČAR
Foto: KONČAR

Uime dekanice Tehničkog veleučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Jane Žiljak Gršić te u svoje osobno ime kao prodekan, upućujem najiskreniju zahvalu na prestižnim nagradama koje ste dodijelili našim najuspješnijim studentima. Tvrtka KONČAR desetljećima predstavlja simbol tehnološke izvrsnosti i inovacija, a vaša neprekidna podrška mladim talentima dokaz je duboke posvećenosti razvoju struke i ulaganju u budućnost hrvatskog gospodarstva. Ovakva priznanja za naše studente nisu samo materijalna potpora, već i iznimna motivacija. Ona su potvrda da se njihov trud, znanje i rad prepoznaju od strane lidera u industriji, što im daje dodatni poticaj da po završetku studija ostanu graditi karijeru u tehnološkom sektoru upravo u Hrvatskoj. Ponosni smo što u KONČARU imamo partnera koji razumije važnost sinergije između obrazovnog sustava i realnog sektora. Vjerujemo da će naši studenti sutra biti nositelji inovacija i napretka unutar vaših pogona i laboratorija“, rekao je prodekan za nastavu i studente Tehničkog veleučilišta Zagreb, izv. prof. dr. sc. Davor Cafuta.

Ključne riječi
KONČAR

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!