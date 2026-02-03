Palić: Vlada nije prekršila Ustav zbog organizacije dočeka rukometaša, nije to bio nikakav udar na grad

Dok neki profesori Ustavnog prava tvrde da je protuustavna Vladina organizacija dočeka rukometne reprezentacije nakon osvojene brončane medalje na Europskom prvenstvu, ustavni stručnjak Mato Palić smatra kako Vlada nije prekršila Ustav.

- Vlada je temeljem Zakona o javnom okupljanju i Zakona o vladi, pojedinih odredbi iz ta dva zakona, donijela zaključak u kojem je Vlada organizator skupa s Hrvatskim rukometnim savezom, dočeka rukometaša nakon što su osvojili treće mjesto na prethodnom prvenstvu. U tom kontekstu suglasnost grada Zagreba za takav jedan događaj nije mogla predstavljati, odnosno ne dobivanje takve suglasnosti, ne bi predstavljalo kršenje Ustava RH zbog toga što takav događaj po svom karakteru i po svojoj prirodi apsolutno prelazi granice onih poslova koji se obavljaju na lokalnoj samoupravi. Radi se o događaju koji je neupitno šireg značaja za cijelu RH i sve nas koji u njoj živimo - kazao je Palić u Studiju 4 na HTV-u.

- Ne radi se o nikakvom udaru niti na grad Zagreb, niti na demokratski izabranu vlast u gradu Zagrebu nakon provedenih posljednjih lokalnih izbora, niti se radi o udaru na Ustav Republike Hrvatske. Dakle, to je jedna politička retorika koja zvuči dosta važno i značajno i bitno, ali nema argumente u onome što je definirano Ustavom i što je definirano zakonima koji se odnose na lokalnu i regionalnu samoupravu u Republici Hrvatskoj - izjavio je među ostalim Mato Palić.

