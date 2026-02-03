Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 80
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
UŽIVO
UŽIVO: Tomašević: Kad Thompson pjeva na Hipodromu ili Areni ima ZDS. Kad pjeva na dočeku, onda nema. HDZ ga kontrolira
Tomašević: Ne sjećam se da je bilo koja Vlada lokalnoj vlasti napravila ono što je ova Vlada napravila Gradu Zagrebu
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
USTAVNI STRUČNJAK

Palić: Vlada nije prekršila Ustav zbog organizacije dočeka rukometaša, nije to bio nikakav udar na grad

Mato Palić
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
1/7
VL
Autor
Vecernji.hr
03.02.2026.
u 11:28

To je jedna politička retorika koja zvuči dosta važno i značajno i bitno, ali nema argumente u onome što je definirano Ustavom i što je definirano zakonima koji se odnose na lokalnu i regionalnu samoupravu u Republici Hrvatskoj, kaže Mato Palić

Dok neki profesori Ustavnog prava tvrde da je protuustavna Vladina organizacija dočeka rukometne reprezentacije nakon osvojene brončane medalje na Europskom prvenstvu, ustavni stručnjak Mato Palić smatra kako Vlada nije prekršila Ustav.

- Vlada je temeljem Zakona o javnom okupljanju i Zakona o vladi, pojedinih odredbi iz ta dva zakona, donijela zaključak u kojem je Vlada organizator skupa s Hrvatskim rukometnim savezom, dočeka rukometaša nakon što su osvojili treće mjesto na prethodnom prvenstvu. U tom kontekstu suglasnost grada Zagreba za takav jedan događaj nije mogla predstavljati, odnosno ne dobivanje takve suglasnosti, ne bi predstavljalo kršenje Ustava RH zbog toga što takav događaj po svom karakteru i po svojoj prirodi apsolutno prelazi granice onih poslova koji se obavljaju na lokalnoj samoupravi. Radi se o događaju koji je neupitno šireg značaja za cijelu RH i sve nas koji u njoj živimo - kazao je Palić u Studiju 4 na HTV-u. 

- Ne radi se o nikakvom udaru niti na grad Zagreb, niti na demokratski izabranu vlast u gradu Zagrebu nakon provedenih posljednjih lokalnih izbora, niti se radi o udaru na Ustav Republike Hrvatske. Dakle, to je jedna politička retorika koja zvuči dosta važno i značajno i bitno, ali nema argumente u onome što je definirano Ustavom i što je definirano zakonima koji se odnose na lokalnu i regionalnu samoupravu u Republici Hrvatskoj - izjavio je među ostalim Mato Palić. 

VELIKA FOTOGALERIJA Pogledajte prizore spektakla za pamćenje: Deseci tisuća navijača preplavile Trg

VELIKA FOTOGALERIJA Pogledajte prizore spektakla za pamćenje: Deseci tisuća navijača preplavile Trg
Mato Palić
1/219
Ključne riječi
Doček rukometaša Mato Palić

Komentara 2

Pogledaj Sve
SI
Sivooki
11:34 03.02.2026.

Tako je. Puno vike nizašto.

Avatar Idler
Idler
11:44 03.02.2026.

Ovisi gdo tumači Ustav jer "drugovi" su ipak odgovorni sam sudu svoje partije !

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!