Tomašević se ponio kao lokalni šerif, prije izbora nabrajao je Thompsonove pjesme koje zna

U polarizaciji uživa i HDZ s jedne strane i SDP zajedno s Možemo s druge strane. Svi trljaju ruke jer da ovo nije odgovaralo Tomislavu Tomaševiću, on bi sada bio u Šangaju kao što je bio i kada je trebalo odgovoriti na neka druga kritična pitanja. Čim se dogodi da Tomislav Tomašević ne nestane, nego stane ispred kamera, očito je da mu paše ovakva situacija. Međutim, ne možete istodobno biti i lokalni šerif i HDZ ova žrtva. Jedno ne ide s drugim. Poručila je to u studiju Večernji TV-a saborska zastupnica Marija Selak Raspudić komentirajući vladino preuzimanje organizacije dočeka rukometne reprezentacije jučer na Trgu bana Jelačića.

Za Selak Raspudić odluka Skupštine grada kojom se zabranjuje isticanje ustaških simbola i pozdrava nema nikakve veze s onim što se jučer događalo na Trgu jer ta odluka, kazala je, nije odluka o Thompsonu. Tomaševića je prozvala da laže kada kaže u javnosti da je ta odluka Skupštine temelj za njegovo postupanje, odnosno zabranu Thompsonu da nastupi na dočeku rukometaša, a zbog čega je Vlada na kraju preuzela na sebe organizaciju istog događaja.

- Odluka se odnosi isključivo na zabranu, odnosno na to da se gradonačelnik pobrine, premda se ne kaže kako, da se u javnom prostoru ne koristi bilo šta što potiče mržnju i što se odnosi na Za dom spremni u prostorima kojima upravlja Grad i to je sve. Mi ovdje govorimo o pjesmi koja ni po njemu nije sporna, a ako nije sporna pjesma, onda je sporan autor. Zaključak Skupštine prosuđuje djelo, a ne osobu. Odluka Gradske skupštine koja je javno dostupna ne odnosi se ni na koji način na ovu situaciju-kazala je Selak Raspudić. Jedna samovolja, ona Tomaševićeva, rodila je, kazala je, drugom političkom samovoljom, onom Plenkovića. A u pravu, zaključila je, nije nitko i svi koriste pravo da bi prikrili političku samovolju.

- Kao što Tomislav Tomašević nema uporište u zaključku Gradske skupštine tako ni Andrej Plenković nije spasitelj ni hrvatskog naroda ni hrvatske rukometne reprezentacije, niti je on taj koji bi trebao nešto organizirati umjesto grada. Da je normalno, oni bi se o tome dogovorili zajedno. Ali ovdje svatko tumači pravo kako ga volja. - kazala je Selak Raspudić.

Na pitanje kako komentira činjenicu da su brojni pravni eksperti utvrdili da je Vlada prekršila Zakon o javnom okupljanju i članak 4. Ustava rekla je da je ona bila prva koja je, kada je ministar Bačić donosio Zakon o prostornom uređenju, rekla da ne možemo preuzeti na sebe ono što je pod nadležnošću lokalne samouprave da bismo upravljali prostorom i preskočili lokalnu gradsku vlast.

- Vlada pokušava premostiti ovlasti Grada Zagreba na mnogo razina zato što se ne slaže s aktualnom vlasti. HDZ kao takav neće nikada dobiti izbore u Zagrebu jer jednostavno nemaju dovoljno kvalitetan tim. To se vidi i po izboru novog vodstva, a to se vidi i po onome što rade u Gradskoj skupštini. Pa naš klub je trostruko aktivniji, konkretniji i koncizan od kluba HDZ-a. Dakle, Klub HDZ-a de facto ne nudi gotovo ništa u Gradskoj skupštini.

Oni očito o Zagrebu ne misle ozbiljno. Međutim, isto tako, to im je zgodna poluga za nacionalni obračun i to je ono što se zapravo događa. Polarizacija koja odgovara i jednima i drugima je ono što ja neću dopustiti, da se određujemo na ovom pitanju za Plenkovića ili Thompsona s jedne strane i Tomaševića s druge-rekla je Selak Raspudić i utvrdila da postoji čitav niz građana Grada Zagreba kojima ne odgovara ni klečati ni protu klečati i koji samo žele mirno proći do Dolca.

Upozorila je i da se u Saboru događa ozbiljna promjena paradigme, nešto što nikad ranije nije bilo prisutno, a što potencira ljevica.-Radi to na način da sve one prijedloge koji ne dolaze od njezinog tima odbacuje kao da ne postoje. To je jedna promjena paradigme u kojoj postoje samo ili mi ili oni, a bilo tko tko nam ideološki ne odgovara ni na koji način neće biti uvažen i mislim da su to duboki procesi i da su to ozbiljni procesi-kazala je.

Da je postala zagrebačka gradonačelnica uvažila bi želju rukometaša. Nije uloga gradonačelnika, kazala je, da prosuđuje o tome tko će pjevati već da se pobrine za infrastrukturu.- Kad on jednom krene prosuđivati o ovakvim stvarima, to je put bez povratka. Sutra će ga netko pitati: "Tko ti je to tamo nastupio u Areni" Nije njegova uloga, kao nekoga tko ujedinjuje sve građane, koji je stupio na vlast, da arbitriranja o ideološkim temama na ovakav način.On nije bio dovoljno hrabar da sastavi zaključak i ponudi ga Gradskoj skupštini koji bi možda i regulirala ovakvu situaciju - kazala je.

Poručila je i da se danas svašta naziva državnim udarom i da bi ona bila vrlo oprezna, u ovako nestabilnom svijetu, s takvim formulacijama kao i formulacijom "žrtva državnog udara". Ponovila je još jednom da se ne može istodobno biti lokalni šerif koji određuje što se smije, a što ne smije u gradu i žrtva HDZ-a.

- Tomašević je u ovom slučaju doista bio lokalni šerif jer je procijenio što se smije, a što se ne smije, i to jednom političkom samovoljom. I njegovo je pravo da takav stane ispred birača i imat će izbore ponovno za tri godine pa ćemo vidjeti kako će građani o tome odlučiti- istaknula je Selak Raspudić.

Na pitanje dijeli li Thompson kazala je da su rukometaši tražili isto što su dobili i godinu ranije. Nisu se oni, kazala je, promijenili već onaj tko je nešto dozvolio prije godinu dana, a godinu nakon zabranio. - Oni kojima odgovara da postoje takve podjele, njih se dijeli. Ali kažem, postoji čitava jedna Hrvatska koja neće pristati na takav tip politiziranja naše stvarnosti da se sve svodi na za ili protiv Thompsona ili bilo koga drugoga - kazala je.

Na pitanje ruši li Plenković i HDZ izabran u gradsku vlast uz pomoć Thompsona podsjetila je da se Tomašević drugačije ponašao prije lokalnih izbora.- On nije dobio izbore na zabrani koncerta. On je dobio izbore na retorici koja je bila suprotna tome. Čak se i sjećao pjesama koje je pjevao koje su bile Thompsonove. To je bio Tomislav Tomašević prije izbora. Mi imamo izložbe u Gradu Zagrebu od ideologa SANU- a i nikom ništa. A sada nam se ovdje izigrava neko ideološko puritanstvo. Ja vidim samo jednu duboku nedosljednost - zaključila je.