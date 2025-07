Najstrože kazne zbog odbijanja testa na drogu, a najčešće zbog brzine

Iako su kazne paprene, Hrvati, ali i stranci, ne poštuju prometne propise i debelo pune hrvatski proračun. Time prije svega ugrožavaju sigurnost drugih, ali i sebe, no na temelju podataka Policijske uprave (PU) zadarske o prekršajima u prvih šest mjeseci ove godine jasno je da ne mare ni za svoj džep. Policija stoga sve češće provodi redovit nadzor i kontrolu prometa, pa je u prvih pola godine akcija na zadarskom području utvrđeno ukupno 21.666 različitih prometnih prekršaja sukladno odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Brojke su vjerojatno slične u cijeloj Hrvatskoj, ali za priobalje, zbog turističke sezone koja je tek počela, bitno je naglasiti da će se broj prekršaja vjerojatno i višestruko povećati.

Nadzor i na lokalnim cestama

Najučestaliji prometni prekršaji na zadarskom području odnose se na prekoračenje dopuštene brzine kretanja. U prvih šest mjeseci zabilježena su čak 9974 takva slučaja, a slijede ih prekršaji nekorištenja sigurnosnog pojasa, kojih su evidentirana 1343, dok je nepropisno parkiranje zabilježeno u 960 slučajeva. Vožnja pod utjecajem alkohola utvrđena je kod 630 vozača, dok je zbog korištenja mobitela tijekom vožnje policija kaznila 602 puta. U istom razdoblju zbog upravljanja vozilom bez važećeg tehničkog pregleda zabilježeno je 267 prekršaja, a 220 osoba sankcionirano je zbog nenošenja zaštitne kacige na motociklu ili osobnom prijevoznom sredstvu. Odbijanje testiranja na prisutnost droga u organizmu rezultiralo je pak sa 154 prekršaja.

Predviđene novčane kazne za prekoračenje dopuštene brzine, sukladno zakonskim odredbama, kreću se od 30 do 1320 eura, dok je za nekorištenje sigurnosnog pojasa propisana globa od najmanje 130 eura. Nepropisno parkiranje kažnjava se iznosom od 30 do 90 eura, a vožnja pod utjecajem alkohola od 90 do čak 1320 eura.

Kazna za korištenje mobitela tijekom vožnje iznosi najmanje 130 eura, dok će vas upravljanje vozilom koje nije prošlo tehnički pregled stajati između 30 i 660 eura. Za nenošenje zaštitne kacige na motociklu ili osobnom prijevoznom sredstvu kazne se kreću od 30 do 130 eura, a najstrože se kažnjava odbijanje testiranja na prisutnost droga u organizmu, novčanom kaznom od 1320 do 2650 eura.

– Nakon utvrđenih prekršaja kod vozača, ovisno o njihovoj težini te s obzirom na to koji je put određeni vozač zatečen u prekršaju, a poslije prekršajne obrade, osoba se prekršajno sankcionira i/ili se uz optužni prijedlog dovodi na Prekršajni odjel Općinskog suda. PU zadarska putem priopćenja objavljenih na službenim internetskim stranicama redovito izvješćuje o poduzetim mjerama protiv prekršitelja – poručili su iz zadarske policije, uz apel svim sudionicima u prometu da vode računa o tehničkoj ispravnosti vozila kojim upravljaju, a osobito o stanju i ispravnosti pneumatika. Vozače usto pozivaju da brzinu vožnje prilagode stanju i uvjetima na cesti te da poštuju ograničenja brzine, bilo da su propisana zakonom, prometnim znakovima ili promjenjivom prometnom signalizacijom.

Isto tako savjetuje da se prije i tijekom vožnje ne konzumira alkohol, ali i da se izbjegava korištenje mobitela te da se koristi sigurnosni pojas i na prednjim i na stražnjim sjedalima, kao i da se djeci osigura adekvatan smještaj u vozilu, istaknula je Ivana Grbin, glasnogovornica PU zadarske.

Policija redovito provodi velike akcije kontrole na autocestama, a tako je i ovog četvrtka na dionici Pristeg – Benkovac zaustavljen 40-godišnji ukrajinski državljanin koji je vozio automobil stranih registarskih oznaka brzinom od 229 km/h. Na dionici Pristeg – Pirovac 29-godišnji Nijemac zatečen je kako juri brzinom od 202 km/h. Isto tako, na području Vukšića policijski presretači sustigli su 36-godišnjeg Austrijanca koji je vozio 265 km/h, a potom i 33-godišnjeg Ukrajinca koji je vozio brzinom od 263 km/h. Svi vozači ostali su bez vozačke dozvole, a kažnjeni su novčanom kaznom u iznosu od 660 eura.

Posljednjih mjesec dana policija intenzivno provodi akcije i na lokalnim prometnicama, odnosno u gradovima i općinama. Koliko su te kontrole učinkovite, pokazuju i podaci s otoka Vira, gdje su zabilježene brojke uistinu zapanjujuće.

Vozili prije stjecanja prava

U samo osam sati nadzora policija je utvrdila ukupno 190 prometnih prekršaja. Od toga, čak 143 prekršaja odnosila su se na vozače koji nisu koristili sigurnosni pojas, 14 na nepropisnu uporabu mobitela tijekom vožnje, a četiri na nekorištenje zaštitne kacige na motociklu ili osobnom prijevoznom sredstvu. Zabilježena su i po dva prekršaja zbog upravljanja vozilom prije stjecanja prava na vožnju te bez tehničkog pregleda, jedan prekršaj zbog vožnje pod utjecajem alkohola, kao i 24 ostala prekršaja.

Dvojica vozača tada su zadržana u policiji, a protiv njih su izdani prekršajni nalozi uz novčanu kaznu od 1320 eura. Izrečene su im i zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilima u trajanju od tri mjeseca.