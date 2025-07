Erlić za petak sazvao sjednicu: 'Bez stabilne većine nema napretka Zadra'

Slijedeći petak i Zadar će imati prvu konstituirajuću sjednicu gradskog vijeća. Objavio je to zadarski gradonačelnik Šime Erlić (HDZ).

- Sukladno zakonskom roku za konstituiranje Gradskog vijeća Grada Zadra, danas je upućen poziv za održavanje prve sjednice koja će se održati u petak, 18. srpnja, s početkom u 9 sati.



Sjednica je sazvana nakon konzultacija sa svim političkim opcijama koje čine novi saziv Gradskog vijeća. Vjerujem da ćemo do tog datuma imati postignut dogovor o njegovom konstituiranju i izboru predsjednika Vijeća. To smatram ključnim preduvjetom stabilnosti. U interesu grada je da se uspostavi suradnja i stabilna većina koja će preuzeti političku odgovornost za provedbu svih ciljeva i projekata iz izbornih programa. Naš cilj je jasan. Želimo stvoriti uvjete za rad i razvoj Zadra, otvoreno, odgovorno i transparentno.

Formiranjem Gradskog vijeća steći će se i. Podsjećam da je Zadar i dalje jedini grad u Hrvatskoj bez usvojenog proračuna, a to predstavlja ozbiljnu prepreku daljnjem razvoju. Potrebno nam je stabilno financijsko okruženje kako bismo nastavili s realizacijom razvojnih projekata. To uključuje žurno uređenje prostora za dodatne vrtiće i upis neupisane djece, nabavu učeničkih materijala za sve gradske osnovnoškolce, kao i potporu sportskim klubovima, kulturnim udrugama, socijalnim programima i svim drugim korisnicima nužnim za nesmetan život u našem gradu.

Vjerujem u potencijal suradnje u ovom sazivu Gradskog vijeća. Iz prethodne četiri godine svi smo mogli izvući jasnu lekciju. Bez stabilne i funkcionalne većine koja želi raditi za grad nema napretka. Građani su nas izabrali da radimo. Na nama je da pokušamo ostvariti razvojne ideje i programe koje smo predstavili tijekom kampanje. Po tome nas trebaju i ocjenjivati. Želim da ovaj saziv Gradskog vijeća bude upamćen po uspjehu, po inicijativama i projektima koji će Zadar učiniti predvodnikom razvoja u Hrvatskoj i boljim mjestom za život za sve njegove građane - istakao je Šime Erlić.

Podsjetimo HDZ ima 12 od 27 mandata u gradskom vijeću i za većinu će tražiti dvije ruke od sedam SDP-ovih, tri Ričardova, po dva Žuvelina i vijećnika DOMIN-a, te Roberta Modrića. S obzirom na sastav vijeća i tvrdnje oporbenih vijećnika vrlo lako bi se u Zadru opet mogao dogoditi scenarij prošlog saziva kada je HDZ imao gradonačelnika, a oporba većina. Sve oči uprte su u DOMINO, koji ima dva mandata, no dosad su iz te stranke navodili kako koalicije s nikim neće biti.