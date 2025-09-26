Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 203
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
NA JUGU HRVATSKE

Najezda glodavaca kod nekoć luksuznog hotelskog kompleksa. Napali i obiteljske kuće

Kupari: Rušenje hotela Pelegrin
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
1/5
Autor
Karolina Lubina
26.09.2025.
u 20:56

Stanovnici su izrazili zabrinutost zbog higijenskih uvjeta i sigurnosti svojih domova, objavila je Općina Župa dubrovačka

Općina Župa dubrovačka zaprimila je pritužbe građana na povećanu prisutnost glodavaca u blizini obiteljskih kuća, osobito u naselju oko nekadašnjeg hotelskog kompleksa u Kuparima, objavljeno je na stranicama općine. 

Stanovnici su izrazili zabrinutost zbog higijenskih uvjeta i sigurnosti svojih domova, a problem se povezuje s rušenjem hotelskih objekata na tom području. Načelnik općine istaknuo je kako se situacija shvaća vrlo ozbiljno te da je cilj pravovremeno spriječiti daljnje širenje i osigurati zaštitu zdravlja mještana.

Općina je odmah reagirala i angažirala Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije. Stručne službe Zavoda izašle su na teren kako bi obišle kritične lokacije i utvrdile razmjere problema. Nakon toga, u suradnji sa Sanitatom, provest će se sustavna deratizacija. Očekuje se da će poduzete mjere u narednim danima značajno poboljšati stanje.

FOTO Ruševine ruševine iz Kupara zamijenit će luksuzni hotelski kompleks

Stigla teška mehanizacija: Ruševine ruševine iz Kupara zamijenit će luksuzni hotelski kompleks
Kupari: Rušenje hotela Pelegrin
1/15
Ključne riječi
Kupari Župa dubrovačka štakori glodavci

Komentara 3

Pogledaj Sve
NK
Najam krova
21:47 26.09.2025.

Glodavci nactali grb koji se ne koristi u HR.

Avatar barba_arba
barba_arba
21:39 26.09.2025.

Glodavci navalili na armirani beton. Kad završe posal na jugu sele ki na Maksimir

PO
poluprovokator
21:49 26.09.2025.

Miševi? Štakori? Nutrije? ...

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još