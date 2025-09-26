Najezda glodavaca kod nekoć luksuznog hotelskog kompleksa. Napali i obiteljske kuće

Općina Župa dubrovačka zaprimila je pritužbe građana na povećanu prisutnost glodavaca u blizini obiteljskih kuća, osobito u naselju oko nekadašnjeg hotelskog kompleksa u Kuparima, objavljeno je na stranicama općine.

Stanovnici su izrazili zabrinutost zbog higijenskih uvjeta i sigurnosti svojih domova, a problem se povezuje s rušenjem hotelskih objekata na tom području. Načelnik općine istaknuo je kako se situacija shvaća vrlo ozbiljno te da je cilj pravovremeno spriječiti daljnje širenje i osigurati zaštitu zdravlja mještana.

Općina je odmah reagirala i angažirala Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije. Stručne službe Zavoda izašle su na teren kako bi obišle kritične lokacije i utvrdile razmjere problema. Nakon toga, u suradnji sa Sanitatom, provest će se sustavna deratizacija. Očekuje se da će poduzete mjere u narednim danima značajno poboljšati stanje.

FOTO Ruševine ruševine iz Kupara zamijenit će luksuzni hotelski kompleks