Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 160
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
RODITELJI TRAŽE ODGOVORE

Drama u vrtiću u Srbiji: Nije bilo svih igračaka, a onda su otkriveni krivci

Ilustracija
Foto: Pixabay/ilustracija
VL
Autor
Vecernji.hr
04.09.2025.
u 18:29

Uprava ih, istakli su roditelji, uvjerava kako je problem riješen, no oni im ne vjeruju

Djecu i roditelje iz Čente u Vojvodini dočekalo je neugodno iznenađenje za početak školske godine. Naime, u dječjem vrtiću, koji je u sastavu OŠ "Branko Radićević“, primijećeni su štakori.

– Primijetili smo da nema svih igračaka i onda smo, malo po malo, saznali da su ih štakori grickali. Uprava škole nam je rekla da su se štakori pojavili tijekom praznika, ali mi smo čuli da ih je bilo i proljetos, samo se tada nije reagiralo kako treba, pa su se oni preko ljeta samo raštrkali - kazali su roditelji za Zrenjaninski.com

Uprava ih, dodaju, uvjerava kako je problem riješen, no oni im ne vjeruju. - Tražimo dokaz tko je i kada radio deratizaciju i dezinsekciju, je li to obavila kvalificirana institucija, kada je to učinjeno i je li prostor za mališane siguran, kako od štakora, tako i od sredstava za deratizaciju – navode.

Zlatko Bulić, ravnatelj OŠ "Branko Radićević“, kaže da ta obrazovna ustanova "postupa u skladu sa zakonskim propisima koji reguliraju tu oblast, uz suradnju s relevantnim institucijama nadležnim za te poslove, a u skladu s važećim ugovorima“.
FOTO Kamena vila u srcu Istre: Ima bazen od 80 kvadrata, a evo za koliko se prodaje
Ilustracija
1/27
Ključne riječi
štakori Srbija dječji vrtić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još