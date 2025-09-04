Drama u vrtiću u Srbiji: Nije bilo svih igračaka, a onda su otkriveni krivci

Djecu i roditelje iz Čente u Vojvodini dočekalo je neugodno iznenađenje za početak školske godine. Naime, u dječjem vrtiću, koji je u sastavu OŠ "Branko Radićević“, primijećeni su štakori.

– Primijetili smo da nema svih igračaka i onda smo, malo po malo, saznali da su ih štakori grickali. Uprava škole nam je rekla da su se štakori pojavili tijekom praznika, ali mi smo čuli da ih je bilo i proljetos, samo se tada nije reagiralo kako treba, pa su se oni preko ljeta samo raštrkali - kazali su roditelji za Zrenjaninski.com.

Uprava ih, dodaju, uvjerava kako je problem riješen, no oni im ne vjeruju. - Tražimo dokaz tko je i kada radio deratizaciju i dezinsekciju, je li to obavila kvalificirana institucija, kada je to učinjeno i je li prostor za mališane siguran, kako od štakora, tako i od sredstava za deratizaciju – navode.

Zlatko Bulić, ravnatelj OŠ "Branko Radićević“, kaže da ta obrazovna ustanova "postupa u skladu sa zakonskim propisima koji reguliraju tu oblast, uz suradnju s relevantnim institucijama nadležnim za te poslove, a u skladu s važećim ugovorima“.