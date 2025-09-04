Što je dosad pokazalo suđenje bivšemu ministru: Pet ključnih nejasnoća u procesu protiv Banožića

Pred sudskim vijećem Općinskog suda u Vinkovcima danas je nastavljeno suđenje bivšem HDZ-ovom ministru obrane Mariju Banožiću kojeg se tereti da je 11. studenog 2023. godine skrivio prometnu nesreću u kojoj je smrtno stradao 41-godišnji Goran Šarić. Poslije svjedočenja vozača tegljača s prikolicom i policajaca koji su bili na mjestu nesreće, svjedočila su dvojica prometnih vještaka – Dražen Jedžud i Andrija Repušić.

Već početkom suđenja obrana je ukazala kako je Jedžud kompromitiran kao vještak jer mu je ranije dostavljen sudski materijal ovog slučaja tako da je on, odlukom sudskog vijeća, svjedočio kao običan svjedok o onome što je vidio. Zato je Repušić govorio kao sudski vještak pa smo saznali da se u trenutku prometne nesreće tegljač s prikolicom kretao brzinom od 76 km/h, a kombi vozilo poginulog brzinom od 90 km/h. Prema Repušićevim riječima, Banožić je vozio oko 100 km/h. Repušić je rekao i kako uzrok nesreće nije bila nesigurna vožnja u alkoholiziranom stanju poginulog, ali da zato faktora prometne nesreće može biti više.

Na kraju današnjeg suđenja sudsko vijeće donijelo je odluku da će, na zahtjev obrane, biti odrađeno medicinsko-prometno vještačenje kako bi se utvrdilo je li Šarić s 2.06 promila alkohola mogao sigurno voziti, kao i da li bi bila izbjegnuta smrtna posljedica da je bio vezan. Bit će saslušana i Šarićeva supruga oko njenih imovinskopravnih zahtjeva. Međutim, i poslije gotovo dvije godine od nesreće i početka suđenja, i dalje su neke stvari ostale nejasne u ovom slučaju koji iznimno interesira javnost.

1. Gdje se nalazilo vozilo Maria Banožića u trenutku nesreće.

Naime, danas je Banožićeva odvjetnica Ksenija Vržina pitala Repušića gdje se Banožićevo vozilo nalazilo tri sekunde prije same nesreće, na što je on odgovorio da je vjerojatno većim svojim dijelom ili čak cijelo bilo u svom kolničkom traku. Novinari nisu imali prilike vidjeti situacijski plan nesreće kao ni gdje se nalaze tragovi kočenja vozila kojim je upravljao bivši ministar. Ako se to potvrdi, onda se mijenjaju okolnosti cijelog slučaja. I danas je, na osnovi fotografija s mjesta očevida, rečeno kako je došlo do udara lijevog dijela jednog vozila u lijevi dio drugog vozila, i to frontalno. Na tome ustraje i obrana pa je Vržina rekla da su iznimno zadovoljni Repušićevim svjedočenjem i da ono njima ide u korist.

2. Zašto u trenutku očevida na mjestu nesreće nije bio i tegljač s prikolicom.

Kako je je potvrđeno danas, kamion tegljač se nalazio par kilometara dalje, na odmorištu Kunjevci. Nepoznato je iz kojeg razloga tegljač nije vraćen na mjesto nesreće tijekom očevida kako bi se dobila precizna slika što se sve događalo tog jutra. Činjenica je i kako su i Jedžud i Repušić rekli da nisu pregledavali tegljač, kao i da je njegova brzina utvrđena listićem iz tahografa kamiona. Odgovarajući na pitanje zašto nije pregledavao kamion, Repušić je rekao da na mjestu nesreće nije pronašao nikakve materijalne tragove kamiona. Da se tegljač nije nalazio na mjestu nesreće, svjedočili su i novinari koji su izvještavali poslije nesreće.

3. Je li mjesto nesreće bilo kontaminirano.

Tijekom suđenja se moglo čuti da se poslije prometne nesreće jedno vrijeme promet tim dijelom državne ceste odvijao, ali otežano s obzirom na to da su dva vozila bila na cesti. Promet je ubrzo zatvoren, ali je nepoznato koliko se dugo promet odvijao i jesu li tragovi na mjestu nesreće kontaminirani. Poznato je i da su se po društvenim mrežama poslije nesreće počele dijeliti fotografije koje prikazuju razbijena vozila.

4. Koliko je vožnja u pijanom stanju mogla utjecati na sigurnost vožnje.

Ksenija Vržina, odvjetnica Maria Banožića, kazala je kako su toksikološki vještaci iz Centra "Ivan Vučetić", u svom izvješću o nesreći, napisali da je u trenutku smrti koncentracija apsolutnog alkohola kod oštećenog bila 2,06 promila. Vržina je inzistirala na odgovoru koliko je vožnja u tako alkoholiziranom stanju sigurna. Isto tako, tražila je odgovor i na pitanje bi li tragičan ishod nesreće za Šarića bio drukčiji da je bio vezan u svom kombiju u trenutku nesreće. – Na to pitanje ne mogu odgovoriti. To je pitanje za toksikološkog ili medicinskog vještaka – rekao je u svom odgovoru Repušić.

Kako god, usvojen je Vržinin prijedlog da se napravi prometno-medicinsko vještačenje koje će dati odgovore i na ta dva pitanja. Vržina je i ranije tražila da se napravi to vještačenje, ali je to bilo sudsko vijeće odbilo, da bi danas ipak bilo prihvaćeno. Poznato je i da je i u Banožićevoj krvi nakon nesreće utvrđeno 0,21 promila alkohola. Nepoznato je kada mu je vađena krv, odnosno koliko je prošlo od trenutka nesreće. Banožić je to pokušao objasniti riječima da je do te koncentracije alkohola došlo zbog korištenja dezinficijensa.

5. Nejasno je i koliko su precizni parametri za utvrđivanje okolnosti prometne nesreće.

Potvrdio je to i Repušić, rekavši da se kod okolnosti prometne nesreće, ako je moguće, koriste analitičke metode, a ako to nije moguće, koriste se numeričke metode. Kazao je da kada se ne može pratiti do u detalje neki proces kako se onda koriste univerzalni zakoni sačuvanja koji vrijede u fizici. Tako se Repušić koristio Zakonom o sačuvanju impulsa pozivajući se na brzinu kombija, koja je utvrđena preko kazaljke zaustavljenog brzinomjera kako bi bila utvrđena brzina kojom se kretao Banožić. Poslije svega što nije jasno u samom postupku ostaje nejasno i zašto su se događale neke stvari i prije samog sudskog postupka. Poznato je kako Banožić ni u jednom trenutku nije bio priveden, kao i da je u policiji saslušavan u kontroliranim uvjetima.