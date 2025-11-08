Naizgled bezazlena situacija dovela do velike tragedije: Preminula 14-godišnja djevojčica

U naselju Borča u Beogradu u srijedu navečer preminula je 14-godišnja djevojčica nakon što joj je naglo pozlilo tijekom treninga. Hitna pomoć pozvana je u 22:49 sati, a maloljetnica je prevezena u Sveučilišnu dječju kliniku u Tiršovoj, gdje je preminula tijekom noći. Uzrok njenog naglog malaksalosti i smrti još uvijek nije službeno poznat, a nadležne institucije nisu objavile dodatne detalje o zdravstvenom stanju djevojčice prije incidenta niti o sportu kojim se bavila. Ovaj tragičan događaj potresao je lokalnu zajednicu, a nadležne službe trenutno istražuju okolnosti koje su dovele do tragičnog ishoda. Svjedoci i mještani ističu da je incident izazvao veliku tugu u naselju, a vijest o smrti širi se brzo među građanima, koji izražavaju sućut obitelji, javlja Telegraf.