BACAJU BOCE I PETARDE

Kaos u Beogradu: Sukobile se dvije strane prosvjednika, čuo se topovski udar

02.11.2025.
u 20:08

Pristaše režima u jednom su trenutku krenuli prema policiji i građanima, nakon čega su poletjela pirotehnička sredstva i razni predmeti

Večeras je u Beogradu došlo do sukoba između prosvjednika protiv režima Aleksandra Vučića i njegovih pristaša, poznatih kao Ćaci. Prema izvještajima srpskih medija Nova.rs i N1, ispred zgrade Narodne skupštine čuju se topovski udari, dok veliki broj interventne policije pokušava kordonom razdvojiti sukobljene strane.

Prosvjednici su se okupili u znak podrške Dijani Hrka, majci žrtve pada nadstrešnice u Novom Sadu, koja je započela štrajk glađu. Pristaše režima u jednom su trenutku krenuli prema policiji i građanima, nakon čega su poletjela pirotehnička sredstva i razni predmeti, uključujući boce s vodom. N1 javlja da je jedna od petarda pala vrlo blizu njihove novinarske ekipe, dok policija zasad nije reagirala. Studenti u blokadi pozvali su građane da se sklone na sigurno.

Grupa "Dijaspora sa studentima" danas je objavila da je poruka majke preminulog Stefana Hrke pročitana u 40 gradova te da su uz nju "na svakom koraku njezine borbe za pravdu". Dijana je poslala poruku u kojoj je navela da sjećanje na tragediju mora biti upozorenje svima, da mora postojati odgovornost i da svaki izgubljeni život traži istinu, piše N1.

Ključne riječi
ćaci Beograd Srbija

Komentara 4

Pogledaj Sve
Avatar sitneduše
sitneduše
20:15 02.11.2025.

Samo naprijed obje grupe. Puno uspjeha!

ZM
zm1
20:17 02.11.2025.

Koja je ovo sminurija , sad se međusobno sukobljavaju

Avatar Navijač
Navijač
20:19 02.11.2025.

Ja nisam pristran, navijam za obadvoje. Samo udri.

