Nada Čavlović Smiljanec zbog teške bolesti dobila i 12. odgodu odlaska u zatvor

Nada Čavlović Smiljanec, nekadašnja šefica Porezne uprave i saborska zastupnica SDP-a, mora se 3. studenog javiti u Remetinec, radi izvršenja jednogodišnje kazne zatvora. Ako se taj dan ne pojavi na vratima Remetinca, u zagrebački zatvor na kraju grada dovest će je policija.

Odlučila je tako sutkinja izvršenja kazne zatvora zagrebačkog Županijskog suda, nakon što je uvažila još jednu zamolbu Čavlović Smiljanec za odgodom odlaska na izdržavanje kazne. A molbi za odgodom do sada je bilo 12 i sud im je udovoljavao jer je Čavlović Smiljanec teško bolesna te se liječi, a to se liječenje ne bi moglo provesti u zatvorskim uvjetima. Čavlović Smiljanec je u srpnju 2020. osuđena na dvije godine zatvora zbog pogodovanja osječkom poduzetniku Željku Bilošu, a ta presuda je pravomoćna postala u listopadu 2022., s tim da joj je Vrhovni sud kaznu prepolovio. Prema odluci suca izvršenja na izdržavanje kazne se morala javiti u ožujku 2023., kada je i prvi put zatražila odgodu odlaska na izdržavanje kazne. Nakon toga to je zatražila još 11 puta, a zadnji put sud je takav zahtjev dobio 4. kolovoza 2025. I taj joj je put odobrio odgodu zbog bolesti, naloživši da se na izdržavanje kazne javi 3. studenoga.

Svim svojim mobama za odgodu odlaska na izdržavanje kazne, Čavlović Smiljanec je prilagala medicinsku dokumentaciju iz koje je vidljiv tijek njezine bolesti, operativni zahvati, terapije.... O toj dokumentaciji se očitovala i Bolnica za osobe lišene slobode (BOLS), koja je potvrdila da joj ne može pružiti potrebnu medicinsku skrb, pa joj je sud i 12 molbu za odgodom odlaska u zatvor usvojio.

Nada Čavlović Smiljanec u srpnju 2020. je osuđena na dvije godine zatvora, Ružica Kovačević, bivša šefica ispostave Porezne uprave u Osijeku na tri godine zatvora, a Željko Biloš, osječki poduzetnik i suvlasnika OLT-a na jedinstvenu kaznu od četiri i pol godine zatvora. No nakon žalbe obrane Vrhovni sud je i njoj i ostalim optuženicima u listopadu 2022. kazne smanjio. Njoj je kazna prepolovljena pa je pravomoćno osuđena na godinu dana zatvora, što je kazna koju sada mora izdržati. Ružici Kovačević je kazna od tri godine zatvora zamijenjena djelomičnom uvjetnom od dvije godine zatvora, dok je Bilošu kazna s četiri i pol godine, smanjena na tri godine zatvora.

Slučaj u kojem je njih troje bilo optuženo je bio jedan od onih razvikanih VIP postupaka u kojem je istraga pokrenuta još 2014. i u kojem je USKOK dvije poreznice teretio da su pogodovale Bilošu. Odnosno, da su njegovoj tvrtki OLT omogućile da prolongira naplatu poreznog duga čime je, prema navodima USKOK-a, državni proračun oštećen za najmanje 9,4 milijuna kuna. Na marginama tog postupka pojavljivala su se mnoga poznata imena iz svijeta politike i ekonomije, poput Mate Radeljića, svojevremeno savjetnika predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, Ivana Vrdoljaka, bivšeg ministra u Vladi Zorana Milanovića, Biljane Borzan, SDP-ove europarlamentarke, Josipa Petrovića... Biloš je bio u golemim poslovnim problemima te je za OLT pokušavao ishoditi kredit. No do kredita nije mogao doći jer je OLT imao milijunski porezni dug prema državi. Stoga je on zvao koga god je trebalo, najčešće Radeljića, tražeći pomoć. Radeljić je onda, proizlazi iz dokaza koji su izvedeni tijekom suđenja, zvao Biljanu Borzan tražeći je da Biloša spoji s poreznicima. I dok je Biloš u svojoj obrani tvrdio da je on samo pokušavao ishoditi kredit za svoju tvrtku, sud je smatrao da se nije radilo o traženju pomoći, već o kaznenom djelu, odnosno poticanju Čavlović Smiljanec na trgovanje utjecajem te poticanjem Ružice Kovačević na zloporabu položaja.