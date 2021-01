Nacionalna garda štiti Kongres, 'Kapitol je pretvoren u vojnu bazu'

U Donjem domu američkog Kongresa u tijeku je rasprava nakon koje će uslijediti glasanje o opozivu Donalda Trumpa. Prostorije američkog Kongresa ispunile su trupe Nacionalne garde koji štite zastupnike i objekt zbog opasnosti od ponavljanja napada na Kapitol od prije nekoliko dana.

- Američki Kapitol sada je vojna baza. Velika parada sile - komentirao je novinar Bloomberga.

The US Capitol is now a military base. Massive show of force outside. National Guard is armed with rifles and spread just few feet apart along perimeter as House prepares to impeach the president pic.twitter.com/cPspvZMBUF