Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 75
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
ŽIVOTNI INTERVJU: ŽELJKA OGRESTA

Na završnom ispitu Šerbedžija je navijao za mene, ali je Ranko Marinković rekao: 'Dijete drago, imaš ti još vremena'

Autor
Hassan Haidar Diab
28.09.2025.
u 14:00

Novinarka i voditeljica koja je obilježila posljednjih 40 godina u hrvatskom medijskom prostoru prisjeća se odrastanja, upoznavanja sa suprugom Dubravkom Merlićem, zanimljivih trenutaka iz karijere

Jedno je od najprepoznatljivijih lica hrvatskog novinarstva i televizije, žena čiji je glas i stil obilježio generacije gledatelja i slušatelja. Još kao brucošica na Filozofskom fakultetu odlučila je okušati se u medijima, pridružila se ekipi koja je stvarala legendarni Radio 101 i time zakoračila u svijet koji je obilježio njezin profesionalni i osobni život. Od prvih emisija na radiju, preko Radio Sljemena, pa sve do vlastitih formata na Hrvatskoj radioteleviziji, uvijek je donosila novu energiju i prepoznatljiv način komunikacije s gostima. Njezina emisija Gost(i)ona bila je slušana diljem bivše Jugoslavije, a kasnije je televizijska publika posebno pamti po razgovorima u emisiji Željka Ogresta i gosti, gdje je na topao i prirodan način otvarala i najosjetljivije teme. Ipak, najviše je ostala zapamćena po Piramidi, jednoj od najgledanijih emisija HRT-a, koja je izrasla u pravi televizijski fenomen i format prodan na međunarodno tržište.

Ključne riječi
životni intervju novinarka dubravko merlić Željka Ogresta

Komentara 4

Pogledaj Sve
Avatar southman
southman
15:18 28.09.2025.

Jugo ofanziva VN !

JU
Jure1991
16:03 28.09.2025.

Ovi tugoslaveni se više ni ne srame svog jugoslavenstva.

JO
Josip12345
14:57 28.09.2025.

Ima se čime pohvaliti. Pa stvarno.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još