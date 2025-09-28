Jedno je od najprepoznatljivijih lica hrvatskog novinarstva i televizije, žena čiji je glas i stil obilježio generacije gledatelja i slušatelja. Još kao brucošica na Filozofskom fakultetu odlučila je okušati se u medijima, pridružila se ekipi koja je stvarala legendarni Radio 101 i time zakoračila u svijet koji je obilježio njezin profesionalni i osobni život. Od prvih emisija na radiju, preko Radio Sljemena, pa sve do vlastitih formata na Hrvatskoj radioteleviziji, uvijek je donosila novu energiju i prepoznatljiv način komunikacije s gostima. Njezina emisija Gost(i)ona bila je slušana diljem bivše Jugoslavije, a kasnije je televizijska publika posebno pamti po razgovorima u emisiji Željka Ogresta i gosti, gdje je na topao i prirodan način otvarala i najosjetljivije teme. Ipak, najviše je ostala zapamćena po Piramidi, jednoj od najgledanijih emisija HRT-a, koja je izrasla u pravi televizijski fenomen i format prodan na međunarodno tržište.
Na završnom ispitu Šerbedžija je navijao za mene, ali je Ranko Marinković rekao: 'Dijete drago, imaš ti još vremena'
Novinarka i voditeljica koja je obilježila posljednjih 40 godina u hrvatskom medijskom prostoru prisjeća se odrastanja, upoznavanja sa suprugom Dubravkom Merlićem, zanimljivih trenutaka iz karijere
Komentara 4
Ovi tugoslaveni se više ni ne srame svog jugoslavenstva.
Ima se čime pohvaliti. Pa stvarno.
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.
Jugo ofanziva VN !