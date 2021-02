Oreščanin: Samo želimo raditi! Andrija Klarić: Tražimo svoja građanska prava

Na zagrebačkom Trgu bana Jelačića održao se prosvjed koji je organizirala udruga Glas poduzetnika, a zbog mjera ugostiteljima i drugim poduzetnicima čije su djelatnosti zatvorene zbog pandemije koronavirusa.

– Dosta nam je nepravde koju poduzetnici trpe od početka krize, dosta nam je najvećih poreza u Europskoj uniji, dosta nam je dvostrukih mjerila i dosta nam je diskriminatornih odluka. Zašto Hrvatska ne bi bila zemlja puna mogućnosti, pravde, prilike za rad i blagostanja. Smatramo da imamo sve što je potrebno kako bismo bili prosperitetna i konkurentna zemlja, ali vrijeme je da Vlada Republike Hrvatske konačno posluša stručnjake i poduzetnike – poručili su iz udruge.

Tijek događaja pratite ovdje:

10:32 – Prosvjednicima se obratio i Andrija Klarić, vlasnik fitness centra koji je prekjučer uhićen u Zagrebu.

– Ne mogu nam uzimati slobodu, onaj tko je spreman žrtvovati slobodu radi sigurnosti nije zaslužio ni jedno ni drugo. Loše stvari koje rade ljudi, nisu oni krivi, krivi smo mi dobri koji ih slušamo, ne činimo ništa da to prestanu. Vrijeme je da prestanemo biti pasivni i pošaljemo jasnu poruku. Mi tražimo svoja građanska prava, ako nam vi to niste u stanju osigurati, pustite nekog drugog da to učini. Političari su samo naši predstavnici u Saboru koji trebaju da nam služe, a ne da nas nadvladaju. Vjerujem da sve to rade iz dobre namjere, ali dobrim namjerama ponekad dovede u pakao, a ovaj puta su odveli u diktaturu koju više nećemo podnositi – rekao je Klarić.

10:25 – Okupljenima se obratio Dražen Oreščanin.

– Danas želimo prenijeti dvije poruke. Jedna je 'Dosta je!', a druga 'Zašto Hrvatska ne bi bila država svih svojih građana?'. U današnjoj akciji fokusiramo se na gospodarske mjere. Mjere su diskriminatorne prema određenim djelatnostima. Druga stvar koja je problematična je da tražimo pravedno i pošteno obeštećenje za sve čije je poslovanje ugroženo, za sve koji imaju veliki pad prihoda – rekao je Oreščanin.

Kaže kako je predložio da svi saborski zastupnici, lokalni čelnici i državni službenici primaju plaću od 4.000 kuna.

Oreščanin je pitao prosvjednike imaju li poruku za ministra Čorića, a tada su svi počeli galamiti 'Ostavka' i 'Odlazi!'.

– Mi ne živimo nego preživljavamo – dodao je.

10:18 – Ne želim živjeti u državi koji se boji reći da želi raditi. Svi se moraju zapitati koga i čega se bojimo. Nije problem što smo zatvoreni, ali to se treba adekvatno platiti. A ne da se laže javnost da je dovoljno izdvojeno. Nedostaje još 50 posto bilance. Žalosno je da moramo prosvjedovati da bismo se izborili za legitimno pravo. Ovaj način nije ispravan, mi nismo građani trećeg reda – rekao je Marin Medak.

10:15 – Akcija je usmjerena prema mjerama. Mislimo da su diskriminatorne, tražimo pravilno obeštećenje za pogođene djelatnosti i smatramo da bi država redovitije trebala podmirivati minimalne plaće. Osigurali su pomoć zaposlenima, a nisu pomogli poduzetnicima da opstanu kroz nadoknadu štete i osiguravanje kreditnih linija za likvidnost – rekao je novinarima Dražen Oreščanin, izvršni direktor udruge Glas poduzetnika.

– Ljudi žele raditi. To je bitno, i bitno je da znamo koja su pravila. Da ne budemo u situaciju s Vladom na kojoj iznesemo naše prijedloge, a onda čekamo presicu Stožera koja je kao lutrija, ne znamo što će se dogoditi. Mi imamo deset prijedloga, Vlada prihvati jedan ili dva, onda mi urlamo i vičemo kroz medije, organiziramo prosvjed pa onda oni prihvate još dva-tri. Zar ne bi bilo normalno da sjednemo za stol i da se otprve napravi kako treba – rekao je Oreščanin.

– Želimo spriječiti diskriminaciju pojedinih djelatnosti, želimo pravedno obeštećenje i pravodobnu isplatu naknada – dodao je.

10:08 – Na prosvjedu su saborski zastupnici Zlatko Hasanbegović, Hrvoje Zekanović, Marijana Puljak, Miro Bulj, Nikola Grmoja...

10:05 – Na prosvjedu su pozvali da se drži distanca i da se nose maske. Istaknuli su kako ovo nije prosvjed protiv mjera nego protiv ekonomskih mjera i odluka Vlade.

10:02 – Hrvoje Bujas, predsjednik udruge Glas poduzetnika nije na prosvjedu jer je pozitivan na koronavirus.

9:58 – Na Trgu bana Jelačića okupilo se mnoštvo ljudi.

– Okupili smo se ovdje kako bismo prosvjedovali protiv tiranije – govori čovjek na razglasu.