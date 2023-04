Na snazi novi paket mjera: Jednokratna pomoć stiže umirovljenicima, stradalima u potresu...

Umirovljenicima, korisnicima doplatka za djecu, korisnicima prava u sustavu socijalne skrbi, stradalima u potresu i nezaposlenima u travnju će, temeljem odluka Vlade, biti isplaćene jednokratne novčane naknade u sklopu četvrtog paketa mjera pomoći. Paket mjera za zaštitu kućanstva i gospodarstva od rasta cijena Vladin je odgovor na globalnu ekonomsku krizu i inflatorne pritiske, ukupno vrijedan 1,7 milijardu eura, a za zaštitu od inflacije najugroženijih građana osigurat će se 169 milijuna eura.

Podsjetimo, premijer Andrej Plenković i ministri predstavili su četvrti paket mjera pomoći sredinom ožujka, a na snagu je stupio 1. travnja. Cijena električne energije ostat će ista idućih šest mjeseci, do kraja rujna, a cijena plina godinu dana, do travnja iduće godine. Cijena energenata idućih mjeseci ostaje ista i za lokalnu samoupravu pa se troškovi struje i plina za dječje vrtiće, škole, gradsku upravu i komunalna poduzeća neće mijenjati. Najveći dio četvrtog paketa mjera pomoći odnosi se na ublažavanje rasta cijena energije, za što će država osigurati 1,181 milijardu eura, za zaštitu od inflacije predviđeno je 169 milijuna eura, a za posebne potpore i poticaje 347 milijuna eura.

Za jednokratne naknade umirovljenicima bit će ukupno izdvojeno oko 64 milijuna eura, a mjera će se odnositi na 696 tisuća umirovljenika s mirovinom do 610 eura. Najviše, 160 eura, tako će u travnju, temeljem Vladine odluke iz ožujka, dobiti oni s mirovinom do 260 eura, onima s primanjima između 260,01 i 330 eura dobit će 120 eura, umirovljenici čija su mjesečne mirovine u rasponu od 330,01 do 470 eura dobit će 80 eura, a oni s mirovinama od 470,01 do 610 eura jednokratno će primiti 60 eura.

Do kraja travnja će jednokratno biti isplaćena i naknada korisnicima doplatka za djecu radi ublažavanja posljedica porasta cijena energenata, a bit će obuhvaćeno 128 tisuća obitelji s 230 tisuća djece, što je ukupno 9 milijuna eura. Iznos naknade ovisi o broju djece u obitelji te će one s jednim djetetom dobiti 45 eura, s dvoje djece 70 eura, s troje djece 100 eura, s četvero djece 130 eura, a s petero i više djece 160 eura.

Jednokratno će biti isplaćeno, temeljem odluke Vlade, i 150 eura korisnicima prava u sustavu socijalne skrbi i sustavu skrbi o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata radi ublažavanja posljedica rasta troškova života.

Također jednokratnu novčanu pomoć, u iznosu od 265 eura po osobi, najviše do 1327 eura po kućanstvu, dobit će i stradali u potresu koji su u privremenom smještaju. Odluka se odnosi na 8.795 osoba.

Vlada je donijela i odluku o isplati novčanog primanja nezaposlenim osobama radi ublažavanja posljedica porasta cijena te će 60.000 nezaposlenih, odnosno onih koji su prijavljeni na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje na dan 1. ožujka, dobiti 100 eura, a ukupna je vrijednost naknada šest milijuna eura.

"Cilj Vlade RH, a nastavljamo s istim, je dati odgovor na krizu s kojom smo suočeni, ona je globalna i želimo s mjerama koje poduzimamo postići tri temeljna cilja, prvo za građane i poduzetnike smanjiti cijene energenata, zaštita od inflacije, i dati posebne potpore različitim ciljnim skupinama", kazao je ranije Plenković.

