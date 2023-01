Na Resniku zabilježene rekordne temperature. Meteorolog otkrio kakvo nas vrijeme očekuje za vikend

Visoke temperature koje su neočekivane za ovaj dio godine nastavljaju se diljem zemlje, te čak padaju i pojedini rekordi. Meteopostaja koja se nalazi u splitskoj zračnoj luci kod Resnika zabilježila je najvišu dnevnu temperaturu zraka za siječanj otkad su tamo mjerena od 1981. godine.

"I sljedeći dani bit će uglavnom suhi i djelomice sunčani, ujutro ponegdje s maglom, mjestimice moguće i uz slab mraz pri tlu, budući da će ipak biti manje toplo nego početkom siječnja. Poneke kišne kapi bit će većinom na sjevernom Jadranu. No već u subotu popodne uz jugozadnjak, na Jadranu jugo i oštro - južni vjetar - opet porast temperature i naoblake, zatim kiša - osobito česta i obilna u ponedjeljak, na Jadranu mjestimice i obilnija, a u gorju bi u utorak mogao padati i snijeg - samo nakratko, budući da je jače i dugotrajnije zahladnjenje malo vjerojatno", naveo je Izidor Pelajić, mag. phys.-geophys.za HRT.

Foto: DHMZ

U četvratk na istoku zemlje se očekuje djelomice sunčano vrijeme, koje će prijepodne biti mjestimice s maglom dok će vjetar biti umjereno jugozapadni.

"I u središnjoj Hrvatskoj djelomice sunčano, ujutro ponegdje magla, vjetar veći dio dana slab, navečer ponegdje umjeren jugozapadni, osobito u višim predjelima. Najniža temperatura većinom od 2 do 5 °C, a najviša oko 14 °C. Na zapadu promjenjivo, povremeno i pretežno oblačno. Prijepodne magla, osobito u gorju, ujutro mjestimice i na sjevernom Jadranu. Većinom suho, ali povremeno može biti rosulje ili vrlo slabe kiše. Vjetar slab, u gorju umjeren jugozapadnjak, moguće s jakim udarima. Najniža temperatura 1 do 4 °C, na moru između 7 i 11 °C, a najiviša od 10 do 13 °C", navodi ugledni meteorolog.

U Dalmaciji se očekuje djelomice sunčano, dok ujutro lokalno može biti magle. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverozapadni i sjeverni. U unutrašnjosti je ujutro moguć slab mraz, a na obali najniža temperatura zraka od 7 do 11 °C. Najviša dnevna od 12 do 16 °C. Na krajnjem jugu Hrvatske pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, more kao i drugdje - malo do umjereno valovito. Ujutro temperatura zraka od 6 do 9 °C, danju oko 15 °C."

Vrijeme će i u danima koje dolaze biti razmjerno toplo.

"Djelomice sunčano, pretežno suho s prijepodnevnom maglom nastavit će se na kopnu sve do oblačnije i opet toplije nedjelje kada bi uz jugozapadnjak u gorju moglo pasti malo kiše, kao uvod u kišovitiji početak idućega tjedna. Najveća vjerojatnost dugotrajnog zadržavanja magle je u subotnje jutro, koje će vjerojatno biti i najhladnije, s temperaturom zraka oko 0 °C, u mnogim mjestima i slabim mrazom. Na Jadranu djelomice sunčano, osobito u Dalmaciji. Više oblaka bit će na sjevernom dijelu gdje u subotu može biti slabe kiše. S jačanjem južine u nedjelju ujutro toplije, a s promjenjivom naoblakom vikend će na Jadranu završiti s povremenom i mjestimičnom kišom.", prognozirao je za HRT Izidor Pelajić, mag. phys.-geophys. iz DHMZ.

