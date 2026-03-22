KAOS U DALMACIJI

Drama u splitskom rodilištu: Izbio požar na četvrtom katu, za sve je kriv - opušak?

Split: Uprava KBC-a Firule postavila je rampu za ulazak u krug bolnice
22.03.2026.
u 10:17

U incidentu nije bilo ozlijeđenih niti je postojala izravna opasnost za pacijentice i osoblje. Ipak, iz predostrožnosti su rodilje privremeno evakuirane dok je trajala intervencija

Večernja intervencija vatrogasaca zabilježena je u novom rodilištu Kliničkog bolničkog centra Split, gdje je na jednom od katova primijećen dim. Prema informacijama iz Županijskog vatrogasnog operativnog centra, riječ je o četvrtom katu, a situacija je brzo sanirana bez posljedica, piše Dalmatinski portal.

U incidentu nije bilo ozlijeđenih niti je postojala izravna opasnost za pacijentice i osoblje. Ipak, iz predostrožnosti su rodilje privremeno evakuirane dok je trajala intervencija.

Nakon što je utvrđeno da nema daljnje ugroze, sve su se pacijentice vratile u prostorije, a rad bolnice nastavljen je bez poteškoća.

Požar je, kako pak piše Slobodna Dalmacija, izazvao neugašeni opušak cigarete bačen u koš za smeće, koji se potom zapalio. Prostorije su se provjetravale nakon incidenta.

