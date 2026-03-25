Vjeverica uhvaćena kako ‘puši’ e-cigaretu u parku: Upozorenje zbog voćnih aroma koje privlače divlje životinje

U londonskoj četvrti Brixton zabilježen je neobičan prizor koji je ponovno otvorio pitanje utjecaja ljudskog otpada na životinjski svijet. Na snimci koja se proširila društvenim mrežama vidi se siva vjeverica kako sjedi na ogradi, držeći među šapama jednokratnu elektroničku cigaretu i grickajući njezin usnik.

Iz Kraljevskog društva za sprečavanje okrutnosti prema životinjama (RSPCA) upozoravaju kako ovakav prizor nije tek bizarna slučajnost, već ozbiljan signal problema. Ističu da slučaj predstavlja ”zoran podsjetnik” na posljedice neodgovornog odlaganja otpada u prirodi. „Nažalost, ovo je tek vrh ledenog brijega – prema istraživanjima provedenima prije vladine zabrane prodaje, svakog se tjedna odbacivalo čak pet milijuna jednokratnih e-cigareta”, istaknuo je.

„Velik dio njih završava kao otpad u našem okolišu, rijekama i morima, gdje može nanositi štetu životinjama i morskom svijetu. Takvi uređaji sadrže materijale i otrovne tvari – uključujući plastiku, litij i nikotin – koji mogu biti pogubni za životinje.”

Stručnjaci upozoravaju da problem nije samo u količini otpada, već i u njegovoj privlačnosti za životinje. Craig Shuttleworth, stručnjak za crvene vjeverice sa Sveučilišta Bangor, za The Telegraph pojasnio je kako bi upravo arome mogle igrati ključnu ulogu. „Nekada ste posvuda mogli vidjeti odbačene opuške cigareta, no ne sjećam se da su vjeverice trčale uokolo s njima”, kazao je.

„Razumno je pretpostaviti da je elektronička cigareta privlačnija od klasičnog duhanskog proizvoda koji nema voćnu aromu. Konzumiranje takvih uređaja ne pripada njihovoj prirodnoj prehrani – riječ je o komponentama s kojima se u prirodi uopće ne susreću.” Iako je nacionalna zabrana jednokratnih e-cigareta u Ujedinjenom Kraljevstvu stupila na snagu u lipnju prošle godine, proizvođači su brzo pronašli način zaobilaženja pravila.

Dodavanjem USB priključaka uređaje su formalno prilagodili kategoriji punjivih proizvoda, čime su ostali na tržištu. Unatoč mjerama, brojke i dalje zabrinjavaju. Podaci organizacije National Recycling pokazuju da se u Velikoj Britaniji i dalje svakog tjedna odbaci oko 1,3 milijuna jednokratnih e-cigareta, što na godišnjoj razini premašuje 67 milijuna komada.

Na opasnosti za životinje dodatno upozoravaju i iz organizacije Grey Squirrel Protection UK. „Odbačene elektroničke cigarete sadrže plastiku, baterije i kemijske ostatke, a sve to predstavlja stvarnu opasnost ako ih životinje žvaču ili progutaju. Redovito svjedočimo posljedicama koje ovakav ljudski otpad ostavlja na divlji svijet.”