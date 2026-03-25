Podignute razine upozorenja: Upaljeni alarmi za cijelu zemlju, dvije regije u crvenom

Već danima se pojavljuju upozorenja zbog velike promjene vremena koja se očekuje ovoga tjedna, a Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) istaknuo je koji su sve meteoalarmi upaljeni. Naime, zbog rasprostranjene pojave obilnog snijega, dežurni prognostičari DHMZ-a podigli su razinu upozorenja za gospićku regiju na najviši stupanj. "Tijekom četvrtka očekuje se deblji snježni pokrivač, ponegdje i oko 50 cm novog snijega uz jak i olujan sjeveroistočni vjetar (narančasto upozorenje), zbog čega će povremeno biti mećave, a stvorit će se i veći snježni zapusi. Očekuju se prekidi cestovnog, željezničkog i zračnog prometa te opskrbe, a postoji i opasnost da vozači ostanu zameteni, zbog čega se preporučuje izbjegavanje putovanja koja nisu nužna", navodi DHMZ.

Crveno upozorenja podignuto je i za riječku regiju za vjetar i bit će aktivno tijekom cijelog dana. Prema DHMZ-u, očekuje se vrlo jako i olujno jugo i južni vjetar koji će se ujutro naglo okrenuti na sjeverozapadnjak i buru, lokalno uz orkanske udare pod Velebitom jače od 110 km/h. "Postoji povećan rizik za sigurnost ljudi zbog polomljenih grana, iščupanih stabala i letećih krhotina. Očekuju se prekidi prometa, a mjestimice su moguća oštećenja objekata te prekidi u telekomunikacijama i opskrbi električnom energijom."

Uz to, za riječku su regiju aktivna i narančasta upozorenja zbog obilne kiše i lokalno izraženih pljuskova uz grmljavinu. Ponegdje može biti i više od više od 90 mm oborine, a povećan je rizik od poplava imovine i prometnica. Moguće su bujične i urbane poplave, tijekom noći i jutra i poplavljivanje riva.

Za zagrebačku regiju aktivno je narančasto upozorenje zbog jakog vjetra, osobito u drugom dijelu dana, mjestimice uz brzine od 55 do 90 km/h. Mogući su prekidi u opskrbi električnom energijom, a postoji i rizik od oštećenja objekata te ozljeda zbog iščupanih stabala, polomljenih grana i letećih krhotina, kažu iz DHMZ-a te dodaju kako su u regiji na snazi i žuta upozorenja zbog lokalno obilne kiše koja će postupno prelaziti u susnježicu i snijeg, što može uzrokovati skliske kolnike i otežane uvjete za vožnju. U petak će i dalje biti vjetrovito, u unutrašnjosti mjestimice uz snijeg i stvaranje snježnog pokrivača, osobito u Gorskoj Hrvatskoj gdje je zbog toga izdano narančasto upozorenje.