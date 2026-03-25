Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 108
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#CIJENE
#Večernjakova ruža
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
OPET SE OGLASIO DHMZ

Podignute razine upozorenja: Upaljeni alarmi za cijelu zemlju, dvije regije u crvenom

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL, DHMZ
1/9
Autor
Dora Taslak
25.03.2026.
u 12:23

Za zagrebačku regiju aktivno je narančasto upozorenje zbog jakog vjetra, osobito u drugom dijelu dana, mjestimice uz brzine od 55 do 90 km/h

Već danima se pojavljuju upozorenja zbog velike promjene vremena koja se očekuje ovoga tjedna, a Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) istaknuo je koji su sve meteoalarmi upaljeni. Naime, zbog rasprostranjene pojave obilnog snijega, dežurni prognostičari DHMZ-a podigli su razinu upozorenja za gospićku regiju na najviši stupanj. "Tijekom četvrtka očekuje se deblji snježni pokrivač, ponegdje i oko 50 cm novog snijega uz jak i olujan sjeveroistočni vjetar (narančasto upozorenje), zbog čega će povremeno biti mećave, a stvorit će se i veći snježni zapusi. Očekuju se prekidi cestovnog, željezničkog i zračnog prometa te opskrbe, a postoji i opasnost da vozači ostanu zameteni, zbog čega se preporučuje izbjegavanje putovanja koja nisu nužna", navodi DHMZ. 

Crveno upozorenja podignuto je i za riječku regiju za vjetar i bit će aktivno tijekom cijelog dana. Prema DHMZ-u, očekuje se vrlo jako i olujno jugo i južni vjetar koji će se ujutro naglo okrenuti na sjeverozapadnjak i buru, lokalno uz orkanske udare pod Velebitom jače od 110 km/h. "Postoji povećan rizik za sigurnost ljudi zbog polomljenih grana, iščupanih stabala i letećih krhotina. Očekuju se prekidi prometa, a mjestimice su moguća oštećenja objekata te prekidi u telekomunikacijama i opskrbi električnom energijom."

Uz to, za riječku su regiju aktivna i narančasta upozorenja zbog obilne kiše i lokalno izraženih pljuskova uz grmljavinu. Ponegdje može biti i više od više od 90 mm oborine, a povećan je rizik od poplava imovine i prometnica. Moguće su bujične i urbane poplave, tijekom noći i jutra i poplavljivanje riva.

Za zagrebačku regiju aktivno je narančasto upozorenje zbog jakog vjetra, osobito u drugom dijelu dana, mjestimice uz brzine od 55 do 90 km/h. Mogući su prekidi u opskrbi električnom energijom, a postoji i rizik od oštećenja objekata te ozljeda zbog iščupanih stabala, polomljenih grana i letećih krhotina, kažu iz DHMZ-a te dodaju kako su u regiji na snazi i žuta upozorenja zbog lokalno obilne kiše koja će postupno prelaziti u susnježicu i snijeg, što može uzrokovati skliske kolnike i otežane uvjete za vožnju. U petak će i dalje biti vjetrovito, u unutrašnjosti mjestimice uz snijeg i stvaranje snježnog pokrivača, osobito u Gorskoj Hrvatskoj gdje je zbog toga izdano narančasto upozorenje. 
Ključne riječi
upozorenja snijeg vremenska prognoza vrijeme dhmz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!