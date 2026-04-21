Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 86
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ŠALJU I STRUČNJAKE

Na pomolu veliki ukrajinski 'Drone Deal': Ovo je 11 zemalja koje žele tajnu ratnu tehnologiju

Foto: Reuters/PIXSELL
1/6
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
21.04.2026.
u 11:31

Ovi potezi dolaze nakon njegovih intenzivnih radnih posjeta Bliskom istoku krajem ožujka, Saudijskoj Arabiji, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Kataru, Jordanu, Turskoj i Siriji

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski objavio je da je čak 11 zemalja izrazilo interes za ukrajinsku tehnologiju dronova, dok Kijev ubrzano širi obrambenu suradnju i izvoz oružja diljem svijeta, s posebnim fokusom na Bliski istok, Zaljev i Kavkaz. Prema njegovom Telegramu od 19. travnja, u intervjuu za nacionalni teleton, Zelenski je istaknuo rastuću međunarodnu potražnju, posebno iz regija izvan Europe. "Bliski istok i Zaljev, plus postupno razmatramo Kavkaz. U okviru ovog sporazuma o dronovima bit će najmanje 10 različitih sporazuma o izvozu ukrajinskog oružja", rekao je. Napomenuo da inicijativa uključuje ne samo izvoz već i zajedničku proizvodnju, s planovima za uspostavljanje ukrajinskih proizvodnih linija i u zemlji i u inozemstvu. "Predviđena je koprodukcija, izgradnja naših proizvodnih linija i u Ukrajini i u drugim zemljama", dodao je Zelenski.

Prema njegovim riječima, dogovorene su i financijske konstrukcije za određeno razdoblje te godišnji volumeni isporuke. “Sporazumi uključuju razvoj novih tehnologija u partnerstvu s tim zemljama, koje će zauzvrat osigurati investicije", istaknuo je Zelenski.

Posebno je najavio početak rada s europskim partnerima. "Počinjemo rad s nekoliko europskih partnera, uključujući Njemačku, Italiju, Norvešku, Švedsku i Nizozemsku. Naravno, imamo jake odnose s Ujedinjenim Kraljevstvom i Francuskom. Uvjeren sam da će se sve to i tamo pomaknuti naprijed", rekao je.

Ovi potezi dolaze nakon njegovih intenzivnih radnih posjeta Bliskom istoku krajem ožujka, Saudijskoj Arabiji, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Kataru, Jordanu, Turskoj i Siriji. Tijekom tih posjeta potpisani su dugoročni, desetogodišnji sporazumi o suradnji u području obrane i energetike. Ukrajina se po prvi put pozicionira kao ozbiljan obrambeni partner zemljama poput UAE-a, Katara i Saudijske Arabije.

Na zahtjev tih država, u regiju je već poslano više od 200 ukrajinskih stručnjaka kako bi pomogli u borbi protiv iranskih dronova tipa Shahed. Ukrajina je, zahvaljujući višegodišnjem ratnom iskustvu protiv Rusije, razvila napredne sustave obrane od dronova s uspješnošću presretanja većom od 89 posto. Zelenski je posebno istaknuo razmjere ruske prijetnje dronovima. "Samo tijekom zime 2025.–2026. Rusija je na ukrajinski teritorij lansirala oko 19.000 dronova, intenzitet s kojim se malo koja zemlja suočila", kazao je. U odgovoru na to Ukrajina je razvila vlastite presretačke dronove, sustav koji su osmislili ukrajinski inženjeri.

Naglasio je dvosmjerni pristup suradnji. Naaime, Ukrajina partnerima nudi svoje bojno iskustvo i tehničku ekspertizu, a zauzvrat dobiva podršku. Ukrajinski stručnjaci već su raspoređeni u nekoliko partnerskih zemalja, uključujući one u Europi i Zaljevu, gdje obučavaju protuzračne postrojbe, piše United24media.

Magyar diže Orbanov veto za Ukrajinu
Ključne riječi
dronovi Ukrajina Rusija rat u Ukrajini

Komentara 1

Pogledaj Sve
KU
kublajkhan
11:36 21.04.2026.

Hoće li nam i to predsjednik zabraniti?

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!