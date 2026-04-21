Na pomolu veliki ukrajinski 'Drone Deal': Ovo je 11 zemalja koje žele tajnu ratnu tehnologiju

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski objavio je da je čak 11 zemalja izrazilo interes za ukrajinsku tehnologiju dronova, dok Kijev ubrzano širi obrambenu suradnju i izvoz oružja diljem svijeta, s posebnim fokusom na Bliski istok, Zaljev i Kavkaz. Prema njegovom Telegramu od 19. travnja, u intervjuu za nacionalni teleton, Zelenski je istaknuo rastuću međunarodnu potražnju, posebno iz regija izvan Europe. "Bliski istok i Zaljev, plus postupno razmatramo Kavkaz. U okviru ovog sporazuma o dronovima bit će najmanje 10 različitih sporazuma o izvozu ukrajinskog oružja", rekao je. Napomenuo da inicijativa uključuje ne samo izvoz već i zajedničku proizvodnju, s planovima za uspostavljanje ukrajinskih proizvodnih linija i u zemlji i u inozemstvu. "Predviđena je koprodukcija, izgradnja naših proizvodnih linija i u Ukrajini i u drugim zemljama", dodao je Zelenski.

Prema njegovim riječima, dogovorene su i financijske konstrukcije za određeno razdoblje te godišnji volumeni isporuke. “Sporazumi uključuju razvoj novih tehnologija u partnerstvu s tim zemljama, koje će zauzvrat osigurati investicije", istaknuo je Zelenski.

Posebno je najavio početak rada s europskim partnerima. "Počinjemo rad s nekoliko europskih partnera, uključujući Njemačku, Italiju, Norvešku, Švedsku i Nizozemsku. Naravno, imamo jake odnose s Ujedinjenim Kraljevstvom i Francuskom. Uvjeren sam da će se sve to i tamo pomaknuti naprijed", rekao je.

Ovi potezi dolaze nakon njegovih intenzivnih radnih posjeta Bliskom istoku krajem ožujka, Saudijskoj Arabiji, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Kataru, Jordanu, Turskoj i Siriji. Tijekom tih posjeta potpisani su dugoročni, desetogodišnji sporazumi o suradnji u području obrane i energetike. Ukrajina se po prvi put pozicionira kao ozbiljan obrambeni partner zemljama poput UAE-a, Katara i Saudijske Arabije.

Na zahtjev tih država, u regiju je već poslano više od 200 ukrajinskih stručnjaka kako bi pomogli u borbi protiv iranskih dronova tipa Shahed. Ukrajina je, zahvaljujući višegodišnjem ratnom iskustvu protiv Rusije, razvila napredne sustave obrane od dronova s uspješnošću presretanja većom od 89 posto. Zelenski je posebno istaknuo razmjere ruske prijetnje dronovima. "Samo tijekom zime 2025.–2026. Rusija je na ukrajinski teritorij lansirala oko 19.000 dronova, intenzitet s kojim se malo koja zemlja suočila", kazao je. U odgovoru na to Ukrajina je razvila vlastite presretačke dronove, sustav koji su osmislili ukrajinski inženjeri.

Naglasio je dvosmjerni pristup suradnji. Naaime, Ukrajina partnerima nudi svoje bojno iskustvo i tehničku ekspertizu, a zauzvrat dobiva podršku. Ukrajinski stručnjaci već su raspoređeni u nekoliko partnerskih zemalja, uključujući one u Europi i Zaljevu, gdje obučavaju protuzračne postrojbe, piše United24media.