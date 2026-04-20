MRAČNI SCENARIJ

Čeka li Rusiju ono čega su se mnogi pribojavali? Oglasio se Zelenski, upozorio i članice NATO-a

Russian soldiers undergo military training in Rostov region
Foto: SERGEY PIVOVAROv/REUTERS
1/5
Autor
Dora Taslak
20.04.2026.
u 22:44

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski smatra da postoji "dublji razlog" za rusko ograničavanje pristupa društvenim mrežama

Ratu u Ukrajini, koji traje već više od četiri godine, ne nazire se kraj. Volodimir Zelenski, ukrajinski čelnik, smatra kako bi Rusija još mogla proširiti svoje napade te pokrenuti novu veliku ofenzivu. Naime, pojasnio je kako misli da Rusija ograničava pristup društvenim mrežama kako bi spriječila nemire u slučaju opće mobilizacije za veliku novu ofenzivu protiv Ukrajine ili napad na jednu od baltičkih država, prenosi Ukrainska Pravda.

"Po mom mišljenju, postoji dublji razlog - sprječavanje pobuna. Što bi moglo izazvati pobune u našem sjevernom susjedu? Nekoliko stvari, nekoliko scenarija. Prvi je opća mobilizacija velikih razmjera u Rusiji. Mobilizacija ljudi iz velikih gradova, uključujući naravno Moskvu i Sankt Peterburg. Zašto bi se provodila takva velika mobilizacija? Da bi se pokrenula još jedna ofenziva - velika ofenziva protiv Ukrajine. Opcija B: pokretanje manje paralelne ofenzive, uz manje troškove i manji napor, na mjestu gdje se može proći s manjim brojem borbenih snaga. Zašto? Jer neke države – primjerice jedna od baltičkih – nisu spremne na snažan otpor", rekao je u televizijskom intervjuu. 

"Što se tiče toga gdje, mislim da imaju nekoliko opcija. I tu on [ruski čelnik Vladimir Putin] promatra što se događa s NATO zemljama. Mislim da će to odrediti izbor: hoće li se one uključiti ili ne“, rekao je Zelenski. Na pitanje hoće li se u slučaju napada na baltičke države aktivirati članak 5. NATO-a, Zelenski je odgovorio: "Mislim da možda neće sve zemlje željeti podržati [baltičke države], ali po mom mišljenju, zemlje NATO-a neće imati izbora – inače više neće biti NATO-a. Morat će se ujediniti i odgovoriti na ono što Putin eventualno može učiniti. Inače jednostavno više neće imati savez.“

Što se tiče mobilizacije u Rusiji, zamjenik predsjednika Vijeća sigurnosti Dmitrij Medvedev kazao je krajem ožujka kako "nema potrebe" za novim valom, s obzirom na to da imaju dovoljno vojnika koji su pristupili oružanim snagama. "Za sada apsolutno nema potrebe za objavom novog vala mobilizacije. Oni koji su potpisali ugovore za vojnu službu potpuno su dovoljni za izvršavanje svih borbenih zadataka", kazao je tada, kako je prenijela Ukrainska Pravda.
Komentara 10

KR
kronika20
23:58 20.04.2026.

Putinu je jasno da je najveće zlo počinio upravo ruskom narodu , a društvene mreže su najveća opasnost koja može izazvati erupciju nezadovoljstva, bunta, građanskog rata i njegovu likvidaciju.

DU
Dubokogrlo
23:32 20.04.2026.

dobro stvarno, nije meni sto zelenski kaze ili ne kaze nego jel vecernji "rekla kazala" ili respektabilna novinska kuca? imate li vi novinare ili djecu koja prepisuju nebitne clanke. i uz sve to, taj novinarski sund vi si dajete pravo nekog izbrisati ili mu zabraniti pristup?

Avatar KlimaveLaži
KlimaveLaži
22:54 20.04.2026.

Red ukrajinski uspjeha,red mobilizacije zbog strašnih rusa, red laganja o slobodi i uspjesnoj ekonomiji,red potapanja Rusije na papiru...i tako u krug.. godinama... a koliko vidimo svi pripadamo a na kraju ce eu ursula pokopati

