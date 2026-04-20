Čeka li Rusiju ono čega su se mnogi pribojavali? Oglasio se Zelenski, upozorio i članice NATO-a

Ratu u Ukrajini, koji traje već više od četiri godine, ne nazire se kraj. Volodimir Zelenski, ukrajinski čelnik, smatra kako bi Rusija još mogla proširiti svoje napade te pokrenuti novu veliku ofenzivu. Naime, pojasnio je kako misli da Rusija ograničava pristup društvenim mrežama kako bi spriječila nemire u slučaju opće mobilizacije za veliku novu ofenzivu protiv Ukrajine ili napad na jednu od baltičkih država, prenosi Ukrainska Pravda.

"Po mom mišljenju, postoji dublji razlog - sprječavanje pobuna. Što bi moglo izazvati pobune u našem sjevernom susjedu? Nekoliko stvari, nekoliko scenarija. Prvi je opća mobilizacija velikih razmjera u Rusiji. Mobilizacija ljudi iz velikih gradova, uključujući naravno Moskvu i Sankt Peterburg. Zašto bi se provodila takva velika mobilizacija? Da bi se pokrenula još jedna ofenziva - velika ofenziva protiv Ukrajine. Opcija B: pokretanje manje paralelne ofenzive, uz manje troškove i manji napor, na mjestu gdje se može proći s manjim brojem borbenih snaga. Zašto? Jer neke države – primjerice jedna od baltičkih – nisu spremne na snažan otpor", rekao je u televizijskom intervjuu.

"Što se tiče toga gdje, mislim da imaju nekoliko opcija. I tu on [ruski čelnik Vladimir Putin] promatra što se događa s NATO zemljama. Mislim da će to odrediti izbor: hoće li se one uključiti ili ne“, rekao je Zelenski. Na pitanje hoće li se u slučaju napada na baltičke države aktivirati članak 5. NATO-a, Zelenski je odgovorio: "Mislim da možda neće sve zemlje željeti podržati [baltičke države], ali po mom mišljenju, zemlje NATO-a neće imati izbora – inače više neće biti NATO-a. Morat će se ujediniti i odgovoriti na ono što Putin eventualno može učiniti. Inače jednostavno više neće imati savez.“

Što se tiče mobilizacije u Rusiji, zamjenik predsjednika Vijeća sigurnosti Dmitrij Medvedev kazao je krajem ožujka kako "nema potrebe" za novim valom, s obzirom na to da imaju dovoljno vojnika koji su pristupili oružanim snagama. "Za sada apsolutno nema potrebe za objavom novog vala mobilizacije. Oni koji su potpisali ugovore za vojnu službu potpuno su dovoljni za izvršavanje svih borbenih zadataka", kazao je tada, kako je prenijela Ukrainska Pravda.