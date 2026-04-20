VIDEO Ukrajinci lansirali dron presretač na udaljenosti od 2000 km od operatera

Ukrajinski proizvođač dronova "Wild Hornets" demonstrirao je ono što je nazvao "rekordnim" lansiranjem drona presretača na udaljenosti više od 2000 kilometara, sa operaterom smještenim na sjeveru Ukrajine. Presretački dron Sting daljinski je upravljan pomoću Hornet Vision Ctrl tehnologije, vlasničkog sustava koji je razvila tvrtka i koji je već započeo s velikim raspoređivanjem u Ukrajini. Hornet Vision Ctrl je sustav daljinskog upravljanja koji omogućuje operaterima pilotiranje presretačkih dronova daleko izvan mjesta lansiranja. Pomoću takvog sustava su, prema ukrajinskim izvorima, nedavno presretačkim dronovima uništena dva Geran drona udaljena oko 500 kilometara od operatora.