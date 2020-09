Na koronavirus pozitivna 64 djelatnika škola i 277 učenika

I opet podjela – na one koji se bune i protive maskama, one roditelje koji se ne libe na društvenim mrežama hvaliti kako su djeci savjetovali da masku drže na bradi, onih pak čija su djeca u školama dobila prevelike maske i na one koji su zadovoljni početkom nastave, jer kažu, bolje da im djeca uče u školi nego online. A u pozadini podjela su učenici i nastavnici, čiji su dojmovi drugog dana nove školske godine pozitivni, s vjerom da će ovu godinu izdržati kako najbolje znaju i umiju.

U samoizolaciji 2031 dijete

Već drugog dana provođenja nastave po modelu A – onom koji znači boravak u učionicama, a odabran je u većini Hrvatske – statistika bilježi 218 prosvjetnih djelatnika koji se trenutačno nalaze u samoizolaciji. Pozitivnih na koronavirus je 64. Evidencija učenika kojima je izdana mjera samoizolacije za čitavu Hrvatsku zaustavila se danas na 2031 djetetu, a 277 djece pozitivno je na koronavirus, od čega je njih 206 u dobi od sedam do 18 godina. Prateći statistiku, a barem prema dosad prikupljenim podacima koji se odnose na 77 posto svih hrvatskih škola koje su popunile upitnik i Ministarstvu obrazovanja dostavile podatke, čak 92,72 posto odabralo je model A.

– To znači da su cijela priprema, upute koje smo dali i komunikacija sa svima u odgojno-obrazovnom sustavu, napravljeni kvalitetno, dobro i pravodobno. I u ovom okolnostima COVID-19 krenulo se u školsku godinu s ambicijom da školarci dobiju kvalitetno obrazovanje – rekao je premijer Andrej Plenković na otvorenju nove škole u Pribislavcu u Međimurskoj županiji.

Model B – onaj koji podrazumijeva dijeljenje jednog razreda na dvije grupe u kojoj jedni uče u učionici, a drugi doma, pa se izmjenjuju, a koji kritiziraju i sindikalni čelnici tvrdeći da je riječ o najgoroj opciji, u Hrvatskoj je primijenilo tek sedam posto škola.

Škole, njih 174 koje su do prošle školske godine radile u jednoj smjeni, sada su primijenile dvosmjenski model rada, procjenjujući da će tako kvalitetnije osigurati pridržavanje epidemioloških mjera, dok je čak 417 škola, kako osnovnih tako i srednjih, odlučilo i u ovoj školskoj godini barem za sada i dalje raditi u jednoj smjeni. U cijeloj Hrvatskoj pet je škola koje su, da bi osigurale sve potrebne uvjete za zdravstvenu sigurnost djece, učitelja, nastavnika i profesora, iz dvosmjenskog prešle na rad u tri smjene. Sada je na razini cijele Hrvatske ukupno 16 škola koje rade u tri smjene.

– Model B ostavio je najviše pitanja i nepoznanica. Sami su predavači rekli da je to najnepovoljniji model i da ga treba izbjegavati. Većina zaposlenika srednjoškolskih ustanova želi i očekuje rad u učionicama sa svojim učenicima, Da bismo to ostvarili, svi se moramo ponašati odgovorno, najprije prema sebi, a tako ćemo i zaštititi ostale – poručio je Branimir Mihalinec iz Sindikata zaposlenih u srednjim školama.

Korištenje dvorana

Ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs rekao je pak danas u Pribislavcu da zasad nema proboja virusa u škole. Na pitanje što s klubovima koji su koristili školske sportske dvorane za treninge i rekreaciju, rekao je da dvorane zasad neće biti otvorene za klubove.

– Razgovaramo s epidemiolozima i na tragu smo rješenja. Nakon uhodavanja, ako sve bude u redu, može se razmišljati da se subotom i nedjeljom dvorane koriste, uz obvezu da se nakon toga dezinficiraju – rekao je ministar.

Roditelji u Krapinsko-zagorskoj županiji nisu zadovoljni maskama koje je Županija naručila za učenike, a koje im doslovce prekriju cijelo lice.

– Ovim se maskama troje djece može istodobno omotati – rekli su roditelji za portal Ni Zagorje o maskama koje su koštale oko 100 tisuća kuna. Krapinsko-zagorski župan Željko Kolar rekao je danas da je došlo do greške u distribuciji zaštitnih maski za neke škole u županiji, u kojima su učenicima dostavljene prevelike, no to je ispravljeno, a učenici će do danas dobiti manje maske.