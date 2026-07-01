SAD očekuje 'vrlo uspješan' samit NATO-a

Sjedinjene Države izrazile su u srijedu optimizam da će nadolazeći samit NATO-a u Ankari sljedećeg tjedna biti uspješan. "Spremni smo imati vrlo uspješan samit ove godine, jer je prošlogodišnji bio jedinstven i od iznimne važnosti", rekao je američki veleposlanik pri NATO-u Matthew Whitaker u virtualnom brifingu s novinarima. Whitaker je rekao da će se sastanak u Ankari usredotočiti na procjenu provedbe obrambenih obveza dogovorenih na prošlogodišnjem samitu u Hagu.

Posebice treba pomno ispitati obrambene sposobnosti, rekao je, naglašavajući da problem seže dalje od pukog povećanja potrošnje. "Na kraju, radi se o mogućnostima koje se kupuju tim izdacima, a to mora podupirati trenutačno povećanje tereta ovdje u Europi." Američka vlada već neko vrijeme vrši pritisak na Europljane da preuzmu veću odgovornost za vlastite obrambene sposobnosti. Kao odgovor na rat Rusije protiv Ukrajine i na nagovor predsjednika Donalda Trumpa, NATO se na prošlogodišnjem samitu obvezao na povećanje obrambene potrošnje na do tad neviđen način.

Saveznici su dogovorili cilj ulaganja 5 % bruto domaćeg proizvoda godišnje u obranu i sigurnost najkasnije do 2035. - više nego u bilo kojem trenutku od vremena Hladnog rata. Uz vojnu potrošnju, odobravaju se i ulaganja u infrastrukturu. Whitaker je naglasio da neki saveznici doprinose više od drugih. Zemlje poput Poljske, nordijskih zemalja, baltičkih država i Njemačke imaju vodeću ulogu, rekao je. Neke su već dosegle cilj od 5 %, dok su druge na putu da to učine u bliskoj budućnosti.

Trump očekuje da oni saveznici koji još zaostaju pojačaju svoje napore "odmah", rekao je Whitaker. Odnosi između SAD-a i nekih europskih saveznika su napeti. Trump i drugi članovi njegove administracije više su puta kritizirali ono što smatraju nedovoljnom podrškom saveznika američkom ratu protiv Irana - američki predsjednik ih je, između ostalog, optužio za nedostatak lojalnosti.