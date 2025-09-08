Na cestama poginulo čak 60% više djece nego lani

Uz djecu koja su te korake prošla ranijih godina, od jučer u prometu sudjeluje i 36.000 prvašića, mališana koji su dosad povremeno bili pješaci i putnici u vozilima, dok će se u tim ulogama ubuduće nalaziti svaki dan.

Prometna edukacija

Početak nove školske godine prilika je da upozorimo na kroničan izostanak prometne kulture u Hrvatskoj, na nedostatnu prometnu edukaciju djece, koja se svodi na predavanja djelatnika MUP-a na početku školske godine. Trebamo se ugledati na naprednije europske države koje su ranom prometnom edukacijom, prometnom infrastrukturom prilagođenom (i) najslabijim sudionicima prometa, nižim ograničenjima brzine te principijelnim kažnjavanjem ponavljača teških prometnih prekršaja uvele red na svojim cestama. Hrvatska u tome jako zaostaje! U prvih osam mjeseci ove godine u Hrvatskoj je u prometnim nesrećama poginulo 60 posto više djece nego lani u istom razdoblju! Prošle smo godine izgubili pet dječjih života, a ove godine već osam. Broj teže ozlijeđene djece u ovoj godini (107) veći je za 9,2% nego u 2024. (98), kazuju podaci MUP-a. Povećan je i broj lakše ozlijeđene djece, i to za 0,9 posto. U ukupnom stradavanju ponovno je najviše djece (55,8%) nastradalo kao putnici u vozilima.

– Nevjerojatno je susresti se s podacima koliko se djece svih uzrasta prevozi u vozilima s roditeljima, a da u današnje vrijeme velikog napretka pasivne sigurnosti u automobilima, niti su vezana ili na bilo koji drugi način osigurana od mogućeg stradavanja – naglašavaju iz MUP-a. Od djece koja su poginula u promatranom razdoblju, dvoje ih je lani život izgubilo u vozilima svojih roditelja. Ove godine petero – čak 150 posto više. Odrasli djecu prevoze bez upotrebe sigurnosnog pojasa i adekvatne dječje sjedalice ili postolja. Rezultat je povećan broj ozlijeđene i smrtno stradale djece. Pritom su prije dvadesetak godina djeca najviše stradavala kao pješaci, a danas najviše stradavaju kao putnici u vozilima.

Preventivno-represivne mjere

– Svjesni činjenice da prometni odgoj i obrazovanje djece u poznavanju prometnih propisa imaju veliku ulogu u povećanju sigurnosti cestovnog prometa, kao i podizanju prometne kulture općenito, Ministarstvo unutarnjih poslova niz godina poduzima razne preventivno-represivne mjere i provodi aktivnosti s ciljem zaštite djece u prometu. Najpoznatija od ovih aktivnosti svakako je akcija “Poštujte naše znakove”. Da je ta akcija, koja se kontinuirano provodi još od 1995., pokazala punu opravdanost govori podatak da se broj smrtno stradale i ozlijeđene djece na hrvatskim prometnicama od tada znatno smanjio. Bez obzira na pozitivne pomake, unatrag deset godina na hrvatskim prometnim površinama smrtno je stradalo 69 djece, a ozlijeđeno ih je 8582 – navode iz MUP-a, te nastavljaju:

– Najgore je što su djeca putnici najčešće u vozilima svojih roditelja ili najbližih osoba s kojima bi trebala biti i najsigurnija, ali stvarnost je drukčija. Djeca se često prevoze na prednjim sjedalima, tako da nisu vezana na stražnjima ili u neadekvatnim sjedalicama koje ne zadovoljavaju ni osnovne uvjete sigurnosti. Nerijetko ih odrasli, najčešće roditelji, prevoze na motociklima (mlađe od 12 godina), četverociklima ili osobnim prijevoznim sredstvima, a to zakonom nije dopušteno.