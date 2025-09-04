Petero djece držali zaključano u 'tamnici' prekrivenoj izmetom: Živjeli su u sobi bez kreveta, hrane i svjetla

Petero djece pronađeno je zatvoreno u jezivoj “tamnici” unutar obiteljske kuće u Pennsylvaniji, u prostoriji čiji su zidovi bili prekriveni izmetom. Njihovi roditelji čak su putem kamere pratili što se u sobi događa, prenose američki mediji. U srijedu je državna policija privela Jamesa Russella Kahla (65) i Carly Kahl (41) nakon što je otkriveno da su djeca živjela u prostoru bez kreveta, s prozorima zakovanim daskama, u uvjetima punim buha i prljavštine, s vrlo malo hrane i odjeće, izvijestio je CBS News.

Djeca, stara između 5 i 14 godina, bila su u zastrašujuće lošim uvjetima. "Mučno je, to je jedina riječ kojom mogu opisati ono što smo vidjeli i kroz što su ta djeca prošla", rekla je policajka Ally Wilson. Policija Pennsylvanije prvi put je ušla u kuću 8. kolovoza kako bi pomogla lokalnoj Službi za djecu i mlade nakon zaprimljene prijave. Par je uhićen tek ovoga tjedna, kada je izdan nalog za pretres, priopćila je policija.

Prema istragama, otac James Kahl zaključavao je djecu u prljavu sobu koja je služila kao “tamnica”, gdje su bila zatvarana tijekom dana i noći. U kući su pronađene kamere spojene na njegovu sobu, kao i vrata s tri brave i bez kvake, čime su djeca bila zarobljena, stoji u policijskom izvješću. Uz to, otkriveni su elektrošoker, replika pištolja, droga i pribor za konzumaciju narkotika. Djeca su policiji ispričala da je otac gotovo cijele dane provodio pušeći marihuanu i potpuno ih zanemarivao. Također je, navodno, nedavno fizički zlostavljao njihovu majku elektrošokerom, što je zabilježeno u kaznenoj prijavi.

Sva djeca uklonjena su iz kuće i sada su pod nadzorom socijalne službe. "Na temelju onoga što sam vidio, bit će to dug proces. Ne mogu zamisliti život u kućanstvu poput onoga što smo vidjeli. Jako smo sretni što je član obitelji bio voljan istupiti i prijaviti nam ovo", rekao je okružni tužitelj okruga Fayette Mike Aubele. Roditelji su optuženi za ugrožavanje djece, teški napad, nemarno ugrožavanje i posjedovanje narkotika. Sud je odlučio da ostaju u pritvoru bez mogućnosti jamčevine. "Nadam se da će ovi roditelji završiti u zatvoru i odgovarati za ono što su učinili", rekla je policajka Wilson.

Istraga ovog slučaja još uvijek traje.