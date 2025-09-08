Komora primalja: Izvanbolničke porođaje treba hitno urediti radi sigurnosti žena i novorođenčadi

Nakon tragične smrti novorođenčeta na porođaju kod kuće, koji je vodila 69-godišnja osoba s austrijskim državljanstvom predstavljena kao „međunarodno licencirana primalja“, Hrvatska komora primalja upozorila je na nužnost hitnog rješavanja pitanja izvanbolničkih porođaja u Hrvatskoj.

U mnogim zemljama Europske unije porođaji izvan rodilišta jasno su regulirani, a primaljska skrb dostupna je ženama koje biraju rađati kod kuće, u kući za porođaje, u ambulanti ili u rodilištu, u obliku tzv. primaljske sobe ili odjela. Takva praksa omogućava sigurnost za majku i dijete te smanjuje rizik od komplikacija, navode iz Komore primalja. Hrvatska je jedna od rijetkih zemalja u EU u kojoj je primaljska skrb dostupna isključivo unutar rodilišta, a izvanbolnički porođaji nisu dio zdravstvenog sustava. To znači da za zdrave trudnice, rodilje i babinjače skrbe liječnici ginekolozi i porodničari, a ne primalje.

Napominjući da blizanačka trudnoća nije niskorizična, iz Komore objašnjavaju da je u drugim europskim zemljama primaljska skrb dio uobičajene zdravstvene skrbi za niskorizične trudnoće i da trudnice u tom slučaju mogu slobodno birati mjesto porođaja uz punu podršku zdravstvenog sustava. U praksi to znači da kada se žena odluči na porođaj izvan bolnice, ona jednostavno može doći do odabrane licencirane primalje koja će skrbiti o njoj tijekom trudnoće i porođaja, a primalja druge specijaliste uključuje u skrb sukladno stručnoj procjeni i potrebi žene. I u Hrvatskoj svaka žena sukladno Ustavu i zakonima ima pravo odabrati roditi kod kuće, međutim, licencirane primalje ne smiju voditi porode kod kuće, već smiju sudjelovati u porodima isključivo u bolnicama.

Komora podsjeća da je Ministarstvo zdravstva u Nacionalnoj strategiji za razvoj zdravstva 2012.-2020. predvidjelo task-shifting odnosno prenošenje dijela zadataka i ovlasti s liječnika na druge visokoobrazovane zdravstvene djelatnike, dakle i na prvostupnice primaljstva. Međutim, taj prijenos zadataka još uvijek nije zaživio. "Planirani porođaji kod kuće će se i u budućnosti događati jer u populaciji uvijek postoji određen postotak žena, iako malen, koje će birati kućni porođaj. Zbog tog razloga gotovo sve zemlje EU, uključujući nama susjednu Sloveniju, imaju stručnim smjernicama reguliran kućni porođaj. Takvim dokumentom se propisuju svi uvjeti i preporuke kako bi kućni porođaj bio siguran za majku i novorođenče, a definiraju se jasno i rizične trudnoće koje se usmjeravaju u bolnice. Žene imaju pravo birati gdje i uz koga će rađati te im je tako u Sloveniji npr. to pravo izbora i omogućeno. Međutim u situaciji kao u Hrvatskoj gdje kućni porođaj nije reguliran, žene koje žele roditi kod kuće pozivaju primalje iz inozemstva, čiji rad ne nadzire niti Hrvatska komora primalja niti Ministarstvo zdravstva. Ovakva situacija dovodi ženu koja je odlučila roditi kod kuće u nepotreban rizik, kao i njeno novorođenče", opisuju problem.

Hrvatska komora primalja ima 417 prvostupnica primaljstva koje imaju kompetencije za pružanje samostalne primaljske skrbi trudnicama, rodiljama i babinjačama, sukladno Zakonu o primaljstvu i očekuju da Ministarstvo zdravstva zakon provede u djelo i

omogući ženama porođaj izvan bolnice uz stručnu podršku prvostupnica primaljstva. Potrebne su kvalitetne stručne smjernice i reguliranje ovog područja, rizik od tragedija poput ove bio bi sveden na minimum, poručuju.

Kad je riječ o „međunarodno licenciranoj primalji“ s austrijskim državljanstvom, HKP toj osobi nije priznao inozemnu stručnu kvalifikaciju u Hrvatskoj. Ta osoba nije pokrenula postupak za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije za prvostupnicu primaljstva, kao ni zahtjev za privremeno ili povremeno pružanje usluga u Hrvatskoj pa joj takvo pružanje usluga u Hrvatskoj nikada nije odobreno. U Registru članica Hrvatske komore primalja nije upisana članica s austrijskim državljanstvom te ona ne posjeduje licencu tj. odobrenje za samostalna rad HKP-a, navode iz Komore.

Obzirom na to da je primaljstvo jedna od pet reguliranih profesija u EU, ono je regulirano Direktivom 2005/36/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 7. rujna 2005. o priznavanju stručnih kvalifikacija. Direktiva ne poznaje institut „međunarodno licencirane primalje“ te Komora smatra da se i ovdje radi o nepravilnosti o kojoj treba voditi računa kod pripreme propisa za reguliranje kućnih tj. izvanbolničkih poroda.