U Hrvatskoj za sada prijavljeno 14.000 ljetnih festivala: 'Iz jedne zemlje stiže najveći val partijanera'

Platforma Sigurna okupljanja. hr predstavljena je jučer u dvorani Panorama hotela Westin u Zagrebu. Razvilo ju je Ministarstvo kulture i medija u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom i Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo s ciljem normalizacije posjećenosti kulturnih događaja.

Na ovoj platformi organizator može prijaviti događaj koji zadovoljava sve protupandemijske mjere određene na konkretnoj lokaciji, odnosno provjeriti zadovoljava li ih, za što će dobiti i certifikat, a zainteresirani za posjećivanje takvog događaja mogu tako provjeriti jesu li tamo mjere uvedene, odnosno mogu li biti maksimalno zaštićeni od potencijalne zaraze.

Da se platformu drži osobito važnom, svjedoči i to da su je predstavili Nina Obuljen Koržinek, ministrica kulture i medija, dr. Marija Bubaš, zamjenica ravnatelja HZJZ-a, državni tajnik Ministarstva kulture i medija Krešimir Partl, potpredsjednik HGK za industriju i održivi razvoj Tomislav Radoš, te Tomo in der Mühlen, predsjednik Zajednice kreativnih i kulturnih industrija HGK.

Ne osjećaju se sigurno

Ministrica Obuljen Koržinek rekla je da se u suradnji s HZJZom prati razvoj situacije vezane za pandemiju te se planiraju daljnje mjere kojima bi se omogućio nastavak rada industrije događanja, čemu treba pridonijeti i ova platforma. Kako je na događaju više puta spomenuto istraživanje EY Future Consumer Indexa, prema kojem 46 posto ispitanika smatra da se još mjesecima neće osjećati sigurno odu li na neki koncert, a njih 21 posto da će se toga bojati još godinama, razumno je bilo očekivati izjave prema kojima je cilj ukloniti taj strah i vratiti povjerenje posjetiteljima.

Iako u nas, kako je rekla ministrica, kulturni život, za razliku od drugih zemalja, nije bio u potpunosti zaustavljen.

– Cilj je aplikacije da organizatore događanja vodi kroz mjere koje će osigurati da njihovi eventi budu maksimalno sigurni za posjetitelje – rekla je Obuljen Koržinek.

Već u posljednjih 14 dana u platformu je prijavljeno 14.000 događaja, što je očit dokaz velikog zanimanja za ljetna događanja.

Mahom su se svi sugovornici složili kako je cijepljenje ključ olakšane organizacije događaja tijekom ljeta. Kako je rekla dr. Marija Bubaš, osim što je to pitanje izbora između života i smrti, to je isto tako put prema promjeni između online susreta ponovno u one licem u lice.

– Procjepljivanje nam omogućuje ono zbog čega smo danas tu – sigurna okupljanja – rekla je.

Iako ne rješava sve probleme, ipak će ova platforma, odnosno aplikacija, olakšati mnogo stvari u odnosu na prošlo ljeto.

– Aplikacija neće riješiti sve i dati odgovor na pitanje hoćemo li raditi ili ne, ali zasigurno će ubrzati informiranost, komunikaciju i brzinu odlučivanja. Osim toga, nadamo da uvesti neki red, jer nije problem samo hoćemo li raditi ili ne, nego i da mnogi prošlo ljeto nisu ni znali mogu li raditi i kako da rade. Festivali i eventi rezultat su dugoročne pripreme i jednako tako velike investicije unaprijed, tako da je mnogima lakše odustati u postojećim okolnostima u kojima nemamo dovoljno jasne kriterije – rekao je Tomo in der Mühlen, koji se slaže da će za povećanje ovogodišnjih događaja, osim situacije s pandemijom, ključna biti i procijepljenost.

Navala Engleza

– Vidimo da se sve zemlje svijeta ravnaju prema tome i najavljuju otvaranja na temelju procijepljenosti. Ono sto je pozitivna vijest nakon mnogo vremena jest to da je WHO prvi put pokazao optimizam. Mišljenje WHO-a jako je važno jer su upravo oni svojedobno same festivale označili kao najrizičnije te ih praktički stavili na “crnu listu” – rekao je.

Na pitanje o pokusnim događanjima u nekim zemljama, poput Španjolske, rekao je da zbog toga istu stvar ne moramo raditi mi, već nam je otvorena mogućnost da naučimo iz onoga što su napravili drugi. Na naše pitanje o situaciji s nekim velikim festivalima koji su najavljeni ovo ljeto, dr. Bubaš rekla je da je okvir broja ljudi na okupljanju još nepromijenjen te da će mnogo ovisiti o kretanju broja zaraženih, ali i o procjeni lokalnih stožera.

U The Garden Resortu u Tisnom planiraju više takvih događanja ovo ljeto. Festivale će, kažu, održavati sve dok ne bude službene zabrane, ali vjeruju u dobar ritam cijepljenja u Hrvatskoj, a prate i broj zaraženih, odnosno njihov sadašnji pad. Imaju propisanu infrastrukturu za događanje na otvorenome, 15 četvornih metara po osobi, zatvoren resort s mogućnošću kontrole ulaza. Garden Grupa zapošljava 200 ljudi, što se udvostručuje na ljeto.

– Većina je naših gostiju iz Velike Britanije, koji će se do 1. srpnja i procijepiti. Imat ćemo i lokalne centre za testiranje te tražimo i mogućnosti testiranja pri ulasku. Čekamo i potvrdu da će posjetitelji Hrvatske koji se prijave na e-Visitor imati mogućnost besplatnog PCR testiranja. U Velikoj Britaniji sada vlada dijeli komplete za brzo testiranje pa se apelira da ih ljudi i iskoriste prije socijaliziranja. Postoji i mogućnost dva besplatna PCR testa tjedno. Imat ćemo i svoj plan, koji će se temeljiti na praćenju brojki ne samo ovdje nego i u Hrvatskoj. Imamo dovoljno prostora, 75.000 kvadrata, a broj posjetitelja ograničen je na 3500 po događaju – rekao nam je Nick Colgan iz Garden Grupe.

Bez hodograma otvaranja

Njihova će lokacija u Tisnom biti i mjesto na kojem se planira održati i festival Defected Croatia 2021, s nekim od najpoznatijih DJ-a poput Rogera Sancheza, Boba Sinclaira ili Armanda van Heldena. Sam Garden organizira sedam događaja u razdoblju od 1. srpnja do 31. kolovoza, svi su manje-više rasprodani, pri čemu je većina već kupila i avionske karte, a velik je postotak i onih koji prenose aranžmane kupljene za 2020. godinu.

– Većina naših gostiju ostaje minimalno sedam dana pa je to nekih 175.000 noćenja – rekao je Colgan.

Ne vidi osobit problem u tome što Velika Britanija više nije u EU.

– Britanci su iznimno važni za turizam, pogotovo ove godine. Morat ćemo izvaditi radne dozvole za izvođače kao što smo to radili kada Hrvatska nije bila u EU, što će možda poskupjeti stvari, ali neće izazvati i neke probleme. Kako će u petak britanska vlada objaviti smjernice za putovanja, nadamo se da će se Hrvatska naći na zelenoj listi – dodaje.

Što se tiče mogućnosti da stvari ipak ne ostanu u dobrom, smatra kako sada svi imamo mnogo više znanja, a za to imaju i pripremljen plan. Ali očekuju da ih u tome podrže i hrvatske vlasti, britanski konzulat, lokalne vlasti...

– Vrlo mi je važno da nas ne gledaju tek kao događaj, jer naši posjetitelji ovamo zapravo dolaze na odmor uz dobru glazbu. Tih 25.000 ljudi uplatit će smještaj i avionske karte pa, ako se međunarodna putovanja ipak uspostave, njima se taj novac neće vratiti otkažu li se događaji zbog kojih su došli. Svima je jasno da se u slučaju promjene situacije mijenjaju i mjere, ali teško je razumjeti zašto nemamo hodogram otvaranja u odnosu na broj zaraženih kako to imaju u Velikoj Britaniji, u kojoj se o tome vodi računa – kaže Colgan.

Nakon pandemijskog koncerta pred 5.000 ljudi u Barceloni, samo šest osoba zarazilo se koronom!