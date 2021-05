Do 30. lipnja imat ćemo više od dva milijuna doza cjepiva

– Ovaj vikend svjedočimo prekretnici u pogledu količine dostavljenih cjepiva različitih proizvođača u Hrvatsku. Na tjednoj razini imat ćemo najmanje 200.000 doza koje su što izravno, što putem Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo krenule prema županijskim središtima. Već od idućeg tjedna bit će više od 300.000 doza i tako će ih do 30. lipnja u različitim tjednima biti između 200.000 i 350.000 – rekao je predsjednik Vlade Andrej Plenković nakon online sastanka sa županima, ravnateljima zavoda za javno zdravstvo, predstavnicima Udruge gradova i Hrvatske zajednice općina.

Plan cijepljenja

Tema je bila provedba plana cijepljenja. Cilj je, rekao je, da se intenziviraju napori Ministarstva zdravstva, HZJZ-a i svih županijskih zavoda i primarne zdravstvene zaštite, da se ubrza proces procjepljivanja građana diljem Hrvatske.

– Objasnili smo koliko će točno koja županija dobivati cjepiva i zatražili od njih da strukturiraju i organiziraju proces cijepljenja i pozive građanima da se cijepe. Poruka je da ćemo od danas do 30. lipnja imati više od dva milijuna novih doza cjepiva. Tako smo stvorili pretpostavke, kad je riječ o Vladi, da se procijepe svi koji to žele. Sad je odgovornost i na županima, i na županijskim zavodima za javno zdravstvo, i na sustavu primarne zdravstvene zaštite, da građani dobiju cjepivo. Svi smo zaključili da je cijepljenje dobro i korisno te da su prednosti cijepljenja daleko veće od rizika koje ono nosi. U ime cijele Vlade i stručnjaka koji su bili na sastanku apeliram na sve građane da se cijepe – ponovio je premijer Plenković. Razgovaralo se i o cijepljenu po sektorima. Poznato je da je započelo procjepljivanje turističkih djelatnika, najprije u Dubrovačko-neretvanskoj županiji.

– U poziciji smo da svi mogu dobiti cjepivo. Imamo dovoljne količine da procijepimo sve turističke djelatnike od Dubrovačko-neretvanske do Istarske županije, kako bismo i tako uoči turističke sezone poslali poruku o sigurnom boravku u Hrvatskoj. Vjerujem da će se svi turistički djelatnici rado odazvati i da ćemo na taj način steći puno bolju zaštitu nego što je imamo danas – dodao je Plenković. Od početka se barata činjenicom da se neće cijepiti svih 3,3 milijuna odraslih građana.

– Ako dođemo na kraju do 2,2, do 2,3 milijuna cijepljenih, to će biti jako dobro. Cilj je da se ove doze koje su na raspolaganju iduća dva mjeseca iskoriste – rekao je predsjednik Vlade i najavio da će se u kampanju o važnosti cijepljenja pozvati poznate osobe.

U kampanji poznate osobe

– Ministarstva zdravstva, kulture, turizma i sporta kontaktirat će pojedine poznate osobe iz svijeta umjetnosti i sporta koje bi također javnim cijepljenjem mogle potaknuti ljude da se cijepe. U ovo vrijeme kad se svi možemo informirati dileme nema – treba se cijepiti što prije i vjerujem da će većina ljudi to i učiniti. Objektivno, do prije desetak dana imali smo manje količine cjepiva u odnosu na one koje ćemo sad imati. Ukupna tjedna količina povećava se tri do četiri puta i zato je sada prijelomni trenutak u kojem svi uključeni moraju uložiti maksimalan napor da se što veći broj sugrađana cijepi – zaključio je. O zahtjevu oporbe za opoziv ministra Beroša rekao je da nije još vidio taj papir.

– Suradnici su mi rekli da je to manje-više u istom stilu, prepisivanje raznih portala i novinskih napisa. Nije oporba nešto posebno kreativna, osobito SDP. Oni već četiri godine mahom prepisuju ono što mediji pišu pa slože u nekakav papir. Vlada će se u zakonskom roku očitovati i vidjet ćemo kad je najprimjereniji trenutak da se održi ta rasprava. Nismo razgovarali o datumu jer do jutros nismo znali kad će oni to podnijeti – odgovorio je Plenković na pitanje hoće li to biti nakon izbora.

