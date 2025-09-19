Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 4
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Barkod
#HNL
#DINAMO
#CHARLIE KIRK
#RAT U UKRAJINI
#DONALD TRUMP
Poslušaj
Prijavi grešku
HRVATSKA OSUDILA RUSKU PROVOKACIJU

MVEP: Ulijetanje ruskih zrakoplova u estonski prostor ozbiljna je prijetnja

REUTERS
VL
Autor
Domagoj Janković/Hina
19.09.2025.
u 23:02

"Ruski zrakoplovi danas su povrijedili estonski zrači prostor. NATO je odmah odgovorio i presreo ruske zrakoplove", objavila je glasnogovornica NATO-a na X-u

Hrvatska snažno osuđuje ulijetanje ruskih zrakoplova u estonski zračni prostor i takvu rusku provokaciju smatra ozbiljnom prijetnjom, objavilo je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova u petak navečer.  "Izražavamo punu podršku i solidarnost s Estonijom te zajedno s našim saveznicima ostajemo čvrsto predani očuvanju naše zajedničke europske i euroatlantske sigurnosti", poručilo je hrvatsko ministarstvo. Estonija je u petak priopćila da su tri borbena zrakoplova MiG-31 ušla u estonski zračni prostor bez dopuštenja i tamo ostala 12 minuta.

Incident se dogodio nešto više od tjedan dana nakon što je više od 20 ruskih dronova ušlo u poljski zračni prostor u noći s 9. na 10. rujna, od kojih su neke morali obarati NATO-ovi zrakoplovi. NATO i Europska unija osudili su u petak upad ruskih borbenih zrakoplova u Estoniju i izrazili solidarnost s tom baltičkom zemljom. "Ruski zrakoplovi danas su povrijedili estonski zrači prostor. NATO je odmah odgovorio i presreo ruske zrakoplove", objavila je glasnogovornica NATO-a na X-u.

"Ovo je još jedan primjer nepromišljenog ruskog ponašanja i NATO-ove sposobnosti reagiranja", dodaje glasnogovornica. "Današnja povreda estonskog zračnog prostora od ruskih vojnih zrakoplova iznimno je opasna provokacija", istaknula je visoka predstavnica EU-a za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaja Kallas.

Ključne riječi
Estonija Rusija NATO

Komentara 3

Pogledaj Sve
JU
Justiceforall
00:07 20.09.2025.

Sorry, Estonski ne Latvijski

JU
Justiceforall
00:06 20.09.2025.

Politico: Njemacki Eurofighter mlaznjaci dignuti da upozore I otprate Ruske migove iznad Baltika, Latviski zracni prostor nije povrijeden, netko tu laze a mi neznamo tko niti nam itko hoce reci istinu, zasto

GL
globalsolutions
23:57 19.09.2025.

je ispričnica v žepu?

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još