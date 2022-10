Musk ipak kupuje Twitter? Zaustavljena trgovina dionicama

Trgovanje dionicama Twittera zaustavljeno je nakon dojave da će Elon Musk ipak nastaviti s preuzimanjem te društvene mreže. Vrijednost dionica Twittera porasla je gotovo 13 posto prije nego je trgovanje zaustavljeno.

Musk namjerava kupiti Twitter po originalnoj cijeni od 54,20 dolara po dionici koju je ponudio u travnju, rekli su anonimni izvori, a prenosi BBC. Musk se kasnije ovoga mjeseca trebao suočiti s Twitterom na sudu zbog pokušaja povlačenja iz preuzimanja, no prema dojavama, ovaj je tjedan Twitteru poslao pismo u kojem se ponudio ispoštovati originalni dogovor.

Tada milijarder poznat po impulzivnosti, u travnju je rekao da želi Twitter očistiti od lažnih računa i sačuvati tu društvenu mrežu kao mjesto na kojem se drži do slobode govora. No već par tjedana kasnije povukao je svoju ponudu, navodeći da je zabrinut da bi stvaran broj lažnih računa mogao biti veći no što Twitter tvrdi. Twitter je porekao te optužbe i tužio Muska kako bi ga prisilio da kupi dionice vrijedne 44 milijarde dolara.

