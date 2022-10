Zelenski odgovorio Elonu Musku na njegov 'mirovni plan'. Objavio i anketu

Plan Elona Muska koji je predložio na svom Twitteru čini se, nije nikoga impresionirao. Naime Musk je objavio anketu. Njegov plan za mir uključuje da se ponove izbori anektiranih regija pod nadzorom UN-a, a da Krim formalno ostane dio Rusije, piše Sky News.

Ukraine-Russia Peace:



- Redo elections of annexed regions under UN supervision. Russia leaves if that is will of the people.



- Crimea formally part of Russia, as it has been since 1783 (until Khrushchev’s mistake).



- Water supply to Crimea assured.



- Ukraine remains neutral.