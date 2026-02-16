Naši Portali
'NEŠTO SE MIJENJA'

Na Grenlandu zabilježen najtopliji siječanj u proteklih 109 godina

Foto: REUTERS
Autor
Vedran Balen
16.02.2026.
u 14:10

Dok su Europa i Sjeverna Amerika bilježile hladne valove, prosječna mjesečna temperatura u Nuuku iznosila je 0,1 °C, što je čak 7,8 °C iznad prosjeka za siječanj posljednjih 30 godina

Glavni grad Grenlanda, Nuuk, zabilježio je najtopliji siječanj u svojoj povijesti, srušivši rekord star 109 godina, priopćio je u ponedjeljak Danski meteorološki institut (DMI). Dok su Europa i Sjeverna Amerika u siječnju bilježile hladne valove, prosječna mjesečna temperatura u Nuuku iznosila je 0,1 °C, što je čak 7,8 °C iznad prosjeka za siječanj posljednjih 30 godina. To je 1,4 °C više od prethodnog rekorda u Nuuk iz 1917. godine.

Najtopliji dan u siječnju u Nuuk donio je ugodnih 11,3 °C. Od južnog vrha Grenlanda duž zapadne obale, na udaljenosti od više od 2.000 kilometara, temperature su postavljale mjesečne rekorde, navodi DMI, prenosi AFP.

U Ilulissatu, u zaljevu Disko, siječanjski prosjek bio je -1,6 °C, što je 1,3 °C toplije od prethodnog rekorda iz 1929., te 11 °C iznad uobičajene temperature za taj mjesec. - Topli zrak povremeno prelazi preko Grenlanda, donoseći blaže temperature na dan ili dva, ali ovako dugotrajan toplinski rekord na tako velikom području je jasan znak da se nešto mijenja - rekao je klimatski istraživač DMI-ja Martin Olesen.

- Znamo i jasno vidimo da je globalno zatopljenje u punom jeku, što, kao što se očekivalo, dovodi do više rekorda na toplijem kraju temperaturne ljestvice i postupno manje rekorda na hladnijem kraju - dodao je. Arktička regija je na prvoj liniji globalnog zagrijavanja, jer se zagrijava četiri puta brže od ostatka planeta od 1979., pokazala je studija objavljena 2022. u znanstvenom časopisu Nature. 
Ključne riječi
toplo vrijeme globalno zatopljenje Grenland

