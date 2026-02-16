Planira se veliko proširenje američke baze u članici NATO-a: Zvat će se 'Fort Trump'

Poljska planira graditi novu veliku američku vojnu bazu "Fort Trump" i to će je koštati oko 500 milijuna eura. Planovi postoje već godinama, a ime joj je osmislio bivši predsjednik Andrzej Duda. Naime, "Fort Trump" trebao bi nastati u Bolesławiecu, gradu u jugozapadnoj Poljskoj. Uz to, Poljaci žene s Amerikancima proširiti obližnju zračnu luku u Wrocławu kako bi postala najveće čvorište američke vojske u Europi, navodi Tagesschau. "Mi smo uzorni saveznik, a SAD je jamac naše sigurnosti", rekao je ministar obrane Władysław Kosiniak-Kamysz prilikom najave gradnje baze.

Kod Bolesławieca, grada s oko 40.000 stanovnika, već gotovo deset godina postoji manja američka baza koju Amerikanci zovu "Camp Boles“. Mnogi smatraju da je dobro što će se ona proširiti u "Fort Trump". Primjerice, mlada majka Ewelina istaknula je: "Mislim da će ovdje biti još sigurnije, veselim se." Gradonačelnik Piotr Roman kaže i kako Amerikanci oživljavaju posao u gradu. Dok su u njegovu centru ranije bila samo tri restorana, sada ih je dvadeset. "Znam koju ulogu su Amerikanci imali za nas i našu slobodu. Nakon Drugog svjetskog rata, ali i nakon pada komunizma. SAD je za nas i dalje broj jedan - sila koja nam, s obzirom na našu povijest i geografiju, može najbolje pomoći.“

Ukupno je u Poljskoj gotovo 10.000 američkih vojnika, a stacioniranje jedinica tamo za američku je vojsku mnogo jeftinije nego, primjerice, u Njemačkoj. Naime, zemlja domaćin sama snosi velik dio troškova. "Radi se o tome da se SAD privuče u Poljsku. I time zadrži u Europi. Poznata nam je retorika predsjednika Trumpa prema Europi - nije baš prijateljska. Kad poljska vlada predlaže ovakve projekte kao što je nova baza, ne misli samo sebično, nego na sigurnost cijele Europe", ističe politolog Tomasz Pawłuszko.

Iako odnosi trenutno nisu savršeni, SAD je tradicionalno najvažniji poljski partner. No, premijer Donald Tusk isključio je mogućnost pridruživanja Odboru za mir američkog predsjednika Donalda Trumpa. Uz to, jasno je postavio granice: "Poljska će, dok sam ja premijer, u savezu sa SAD-om biti partner, a ne vazal“

Prema najnovijoj anketi, samo nešto više od polovice Poljaka još uvijek vjeruje SAD-u. "U ovim vremenima moramo se zapitati pod čijom čizmom bismo radije bili. Pod američkom ili kineskom, ruske ionako više nema. A kad biram između SAD-a i Kine, danas bih ipak radije bio pod američkom čizmom", komentirao je jedan Poljak za Tagesschau. Uz to, Tagesschau navodi kako još uvijek nije poznato kada će se baza stvarno graditi, kao niti koliko će Amerikanaca zaista doći. "Fort Trump" naziva političkim projektom koji bi trebao impresionirati američkog čelnika Trumpa, po kojem će baza i biti nazvana.