Može li Europa konačno vratiti kontrolu nad svojim granicama?

Naši sugrađani diljem Europe očekuju da Europa preuzme kontrolu nad migracijama na odlučan, pravedan i uvjerljiv način. Klub zastupnika Europske pučke stranke (EPP) i Hrvatska demokratska zajednica (HDZ) upravo to žele i ostvariti. Na plenarnoj sjednici u Strasbourgu prošloga se tjedna odvijalo ključno glasovanje o učinkovitijim pravilima za suzbijanje ilegalnih migracija i procesima vraćanja u zemlje podrijetla, međutim klubovi zastupnika lijevih stranaka to su opstruirali. Sada nije vrijeme za političke igre koje dodatno narušavaju povjerenje građana i ugrožavaju sposobnost Europe da djeluje.

Klub zastupnika EPP-a predvodi poziv za uvođenje prijeko potrebne reforme zajedničkih europskih migracijskih pravila. Nakon godina političke blokade na razini EU, osigurali smo sporazum o Paktu o azilu i migracijama kako bismo ponovno preuzeli kontrolu nad našim vanjskim granicama i smanjili migracijski pritisak na EU. Ovo je bio važan korak naprijed, ali izazovi ostaju. posebno u pogledu osiguravanja povratka onih koji nemaju stvarno pravo na boravak. Kada imamo situaciju u kojoj se samo jedan od pet ilegalnih migranata stvarno vrati, onda je jasno da se pravila moraju promijeniti.

Pozvali smo na dodatne mjere i sada su na stolu konkretni prijedlozi. U Europskom parlamentu, EPP se zalaže za usvajanje dva ključna prijedloga: jednog za jačanje sustava EU-a za povratke i drugog za olakšavanje odbijanja neutemeljenih zahtjeva za azil iz sigurnih zemalja. Ove su mjere ključne za ubrzavanje provedbe Migracijskog pakta i zatvaranje zakonskih rupa koje se i dalje iskorištavaju.

Ipak, socijaldemokrati uporno pokušavaju na sve načine spriječiti usvajanje ovih prijedloga, potpomognuti Zelenima i krajnjom ljevicom kako bi odbacili potrebne reforme. Time pokazuju svoju nespremnost da se konkretnim i učinkovitim mjerama suočimo sa stvarnim izazovima koje predstavljaju ilegalne migracije.

Izazovi vezani uz migracije u Europi ne mogu se riješiti opstrukcijom ili praznim političkim gestama. Vrijeme je za odlučno djelovanje. Sve manje od toga je neuspjeh političke odgovornosti koju si Europa i Hrvatska ne mogu priuštiti.

Karlo Ressler, voditelj hrvatske HDZ/EPP delegacije

Lena Düpont, koordinatorica Europske pučke stranke (EPP) u Odboru LIBE

Tomas Tobé, potpredsjednik EPP-a, Radna skupina za pravne i unutarnje poslove