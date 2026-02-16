Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 136
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
SUZBIJANJE ILEGALNIH MIGRACIJA

Može li Europa konačno vratiti kontrolu nad svojim granicama?

FILE PHOTO: European Parliament plenary on territorial integrity and sovereignty of Greenland and the Kingdom of Denmark, in Strasbourg
Foto: YVES HERMAN/REUTERS
1/3
Autori: Karlo Ressler, Tomas Tobé, Lena Düpont
16.02.2026.
u 14:17

Klub zastupnika EPP-a predvodi poziv za uvođenje prijeko potrebne reforme zajedničkih europskih migracijskih pravila

Naši sugrađani diljem Europe očekuju da Europa preuzme kontrolu nad migracijama na odlučan, pravedan i uvjerljiv način. Klub zastupnika Europske pučke stranke (EPP) i Hrvatska demokratska zajednica (HDZ) upravo to žele i ostvariti. Na plenarnoj sjednici u Strasbourgu prošloga se tjedna odvijalo ključno glasovanje o učinkovitijim pravilima za suzbijanje ilegalnih migracija i procesima vraćanja u zemlje podrijetla, međutim klubovi zastupnika lijevih stranaka to su opstruirali. Sada nije vrijeme za političke igre koje dodatno narušavaju povjerenje građana i ugrožavaju sposobnost Europe da djeluje.

Klub zastupnika EPP-a predvodi poziv za uvođenje prijeko potrebne reforme zajedničkih europskih migracijskih pravila. Nakon godina političke blokade na razini EU, osigurali smo sporazum o Paktu o azilu i migracijama kako bismo ponovno preuzeli kontrolu nad našim vanjskim granicama i smanjili migracijski pritisak na EU. Ovo je bio važan korak naprijed, ali izazovi ostaju. posebno u pogledu osiguravanja povratka onih koji nemaju stvarno pravo na boravak. Kada imamo situaciju u kojoj se samo jedan od pet ilegalnih migranata stvarno vrati, onda je jasno da se pravila moraju promijeniti.

Pozvali smo na dodatne mjere i sada su na stolu konkretni prijedlozi. U Europskom parlamentu, EPP se zalaže za usvajanje dva ključna prijedloga: jednog za jačanje sustava EU-a za povratke i drugog za olakšavanje odbijanja neutemeljenih zahtjeva za azil iz sigurnih zemalja. Ove su mjere ključne za ubrzavanje provedbe Migracijskog pakta i zatvaranje zakonskih rupa koje se i dalje iskorištavaju.

Ipak, socijaldemokrati uporno pokušavaju na sve načine spriječiti usvajanje ovih prijedloga, potpomognuti Zelenima i krajnjom ljevicom kako bi odbacili potrebne reforme. Time pokazuju svoju nespremnost da se konkretnim i učinkovitim mjerama suočimo sa stvarnim izazovima koje predstavljaju ilegalne migracije.

Izazovi vezani uz migracije u Europi ne mogu se riješiti opstrukcijom ili praznim političkim gestama. Vrijeme je za odlučno djelovanje. Sve manje od toga je neuspjeh političke odgovornosti koju si Europa i Hrvatska ne mogu priuštiti.

Karlo Ressler, voditelj hrvatske HDZ/EPP delegacije

Lena Düpont, koordinatorica Europske pučke stranke (EPP) u Odboru LIBE

Tomas Tobé, potpredsjednik EPP-a, Radna skupina za pravne i unutarnje poslove
Ključne riječi
Europska unija granice Europa ilegalne migracije

Komentara 1

Pogledaj Sve
CU
Cuki
14:36 16.02.2026.

Amerika je uspjela vrlo brzo kad se hoće može se

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!