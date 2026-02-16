Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 136
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
SLUŽBENA ČESTITKA

FOTO Svi bruje o fotografiji Melanie i Donalda: Je li ovo bio potpuni promašaj Bijele kuće?

Melania Trump
Reuters/PIXSELL
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
16.02.2026.
u 14:02

Crno-bijela slika prikazuje predsjednika SAD-a i prvu damu kako hodaju ruku pod ruku, ali komentatori su primijetili neobične detalje

Bijela kuća je 14. veljače na Valentinovo objavila službenu čestitku za Dan zaljubljenih na X-u, ali umjesto toplih reakcija, fotografija Donalda Trumpa i Melanie Trump izazvala je lavinu sarkastičnih komentara. Crno-bijela slika prikazuje predsjednika SAD-a i prvu damu kako hodaju ruku pod ruku, ali oboje imaju ozbiljne, gotovo sumorne izraze lica, bez osmijeha, bez topline... Poruka uz fotografiju glasi: ''Happy Valentine’s Day'', a objava je do sada prikupila više od 12 milijuna pregleda.

Mnogi korisnici reagirali su na fotografiju para te primijetili zanimljive detalje. "Ovaj tip baš ne izgleda sretno", "Izgledaju kao da su na sprovodu, a ne na Dan zaljubljenih, "Ovo bi trebala biti 'ljubav?"

Drugi su komentirali kako je korištena umjetna inteligencija, ali da je trebalo dodati osmijehe. Fotografija je brzo postala viralna, a komentari su se okrenuli od ismijavanja izraza lica prema šalama o njihovu braku i odnosu. Neki su čak počeli dijeliti memeove i slike koje su zamijenile Melanie s drugim osobama uključujući i reference na Jeffreyja Epsteina

Ovo nije prvi put da Trumpov par izaziva takve reakcije na društvenim mrežama. Njihovi zajednički nastupi često se komentiraju kao uštogljeni, za razliku od toplijih poruka drugih predsjedničkih parova. Međutim, službena objava Bijele kuće trebala je biti jednostavna i romantična, ali je umjesto toga postala viralna.

Trump i Melania proveli su Dan zaljubljenih u Mar-a-Lagu, gdje su objavljene i druge, privatnije fotografije i videozapisi para u opuštenijoj atmosferi s osmijesima i čestitkama, ali službena crno-bijela slika ostala je glavni fokus ismijavanja, piše Express.

'Melania mrzi Božić, ona je Grinch!' - Prvu damu optužuju da joj blagdani nisu prioritet
Ključne riječi
Bijela kuća Melania Trump Donald Trump

Komentara 2

Pogledaj Sve
Avatar Pametanumoruludih
Pametanumoruludih
14:06 16.02.2026.

Nikoga ovo ne zanima...

ZE
zelja71
14:39 16.02.2026.

"Svi" bruje? A da li "internet gori"? Ili nešto slično, čime se pokušava sugerirati da je još netko, osim novinara, zainteresiran za ovo?

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!