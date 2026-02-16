FOTO Svi bruje o fotografiji Melanie i Donalda: Je li ovo bio potpuni promašaj Bijele kuće?

Bijela kuća je 14. veljače na Valentinovo objavila službenu čestitku za Dan zaljubljenih na X-u, ali umjesto toplih reakcija, fotografija Donalda Trumpa i Melanie Trump izazvala je lavinu sarkastičnih komentara. Crno-bijela slika prikazuje predsjednika SAD-a i prvu damu kako hodaju ruku pod ruku, ali oboje imaju ozbiljne, gotovo sumorne izraze lica, bez osmijeha, bez topline... Poruka uz fotografiju glasi: ''Happy Valentine’s Day'', a objava je do sada prikupila više od 12 milijuna pregleda.

Happy Valentine's Day ❤️ pic.twitter.com/Symy237CAD — The White House (@WhiteHouse) February 14, 2026

Mnogi korisnici reagirali su na fotografiju para te primijetili zanimljive detalje. "Ovaj tip baš ne izgleda sretno", "Izgledaju kao da su na sprovodu, a ne na Dan zaljubljenih, "Ovo bi trebala biti 'ljubav?"

Drugi su komentirali kako je korištena umjetna inteligencija, ali da je trebalo dodati osmijehe. Fotografija je brzo postala viralna, a komentari su se okrenuli od ismijavanja izraza lica prema šalama o njihovu braku i odnosu. Neki su čak počeli dijeliti memeove i slike koje su zamijenile Melanie s drugim osobama uključujući i reference na Jeffreyja Epsteina

Ovo nije prvi put da Trumpov par izaziva takve reakcije na društvenim mrežama. Njihovi zajednički nastupi često se komentiraju kao uštogljeni, za razliku od toplijih poruka drugih predsjedničkih parova. Međutim, službena objava Bijele kuće trebala je biti jednostavna i romantična, ali je umjesto toga postala viralna.

Trump i Melania proveli su Dan zaljubljenih u Mar-a-Lagu, gdje su objavljene i druge, privatnije fotografije i videozapisi para u opuštenijoj atmosferi s osmijesima i čestitkama, ali službena crno-bijela slika ostala je glavni fokus ismijavanja, piše Express.